Kandidaten: Geschickt eingefädelt 2016 beginnt am 8.11.2016

Geschickt einfädelt 2016, die Näh-Show mit Guido Maria Kretschmer, beginnt am 8.11.2016. Hier alle Kandidaten und die ersten Aufgaben. Die Kandidaten von „Geschickt eingefädelt 2016“ werden nach diesem Einführungstext zur ersten Sendung in Wort und Foto einzeln näher vorgestellt.

Am Dienstag, den 8. November 2016 müssen die Kandidaten und Hobby-Schneider von „Geschickt eingefädelt – Wer näht am Besten?“, das sind Anika Weimert, Felix Flechtner, Heidi Mielenz, Indira Czerwinski, Julian Fiege, Keno Dirks, Tanja Müller und Tatjana Golder, unter dem Motto „Street Style“ eine Technik-Aufgabe und eine Kreativ-Aufgabe lösen.

Als Technik-Aufgabe sollen die Kandidaten ein Trägertop nach Schnittmuster schneidern. Anschließend soll aus einem normalen Kapuzenpulli ein Party-Teil werden. Danach werden die Leistungen von Guido Maria Kretschmer und Inge Szoltysik-Sparrer als Jury von „Geschickt eingefädelt 2016“ bewertet und vermutlich wird auch der erste Kandidat oder die erste Kandidatin schon ausscheiden müssen.

Geschickt eingefädelt 2016 wird ab diesen Dienstag folgend 6 Wochen lang immer um 20.15 Uhr gesendet. Wir hatten bereits jeweils zwei interessante Interviews mit Guido Maria Kretschmer und Inge Szoltysik-Sparrer zur neuen Staffel der Näh-Show auf Vox veröffentlicht, die wir Ihnen empfehlen. Wenn Sie auf die Links klicken, öffnet sich ein neues Fenster, so dass sie anschließend hier weiter lesen können:

Nun ist es an der Zeit, einzeln die

Kandidaten „Geschickt eingefädelt – Wer näht am besten?“ 2016

etwas näher vorzustellen. Wir machen das alphabetisch in umgekehrter Reihenfolge, damit niemand bevorzugt wird. Außerdem ergänzen wir dann hier auch Woche für Woche, wer schon ausgeschieden ist:

Tatjana Golder ist 55 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Russland. Tatjana Golder wohnt aber schon seit 26 Jahren in Deutschland, inzwischen in Baden-Baden. Ihre große Liebe beim Nähen ist die Stickerei, die sie bereits in ihrer Heimat Russland gelernt hat. Eine Stick-Schule zu eröffnen ist deshalb auch ihr großer Traum. Das Nähen hat Tatjana von ihrer Mutter gelernt. Inzwischen näht sie sich auch alles selbst und kauft keine Sachen mehr.

Tanja Müller ist 39 Jahre alt und kommt aus Bottwartal. Tanja Müller hat schon in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet und sogar einen Kostümverleih betrieben. Das Nähen ist für sie ein Hobby neben anderen, denn sie schraubt in ihrer Freizeit sogar an alten Autos und lernt Klavier. Zum Nähen kam Tanja als junges Mädchen, als sie sich für Kostüme wie die in den Sissi-Filmen begeisterte. Bis heute näht sie Kostüme für die Bühne oder den Karneval.

Keno Dirks ist 36 Jahre alt uns stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch Keno haben es die Kostüme angetan, allerdings die von Fantasy-Spielen. Um sich die leisten zu können, begann er auch schon als Jugendlicher, sich die selbst zu nähen. Inzwischen hat Keno Dirks auch noch eine Schmiede und ist bekennender Heavy-Metal-Fan, näht aber immer noch auch Kostüme. Kleidung für den Alltag kam erst vor 3 Jahren dazu…

Julian Fiege ist 27 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Julian hat Mathematik und Chemie studiert, arbeitet aber inzwischen beim Filialisten H&M. Julian Fiege näht wie die Kandidaten zuvor schon seit dem Teenie-Alter. Schon mit 18 Jahren nähte er ein Abi-Kleid und inzwischen war sogar ein Hochzeitskleid dabei. Überhaupt haben es ihm die Abendkleider als Hobby-Schneider besonders angetan.

Indira Czerwinski ist 31 Jahre alt und kommt aus Büren-Siddinhausen, das in NRW liegt. Indira ist Innenarchitektin und arbeitet auch als solche. Schon mit 8 Jahren hat sie sich einen Teddy genäht – natürlich unter tatkräftiger Mithilfe ihrer Mutter, von der sie das Nähen gelernt hat. Indira Czerwinki mag die Gegensätze, denn neben dem Nähen ist auch Motorradfahren eines ihrer Hobbys. Als Innenarchitektin ist sie ganz bestimmt auch in Kreativität geübt.

Heidi Mielenz kommt aus Berlin und ist mit 68 Jahren die erfahrenste Kandidatin bei „Geschickt eingefädelt 2016“. Wie die meisten anderen hat sie schon als Jugendliche mit dem Nähen begonnen, z.B. ihr Kleid zur Konfirmation selbst genäht. Aber erst seit Heidi Mielenz Rentnerin ist, hat sie so viel Zeit für das Nähen, dass sie sich das meiste heute selbst näht, statt zu kaufen.

Felix Flechtner kommt aus Herzogenaurach und ist mit 18 Jahren der jüngste Kandidat bei „Geschickt einfädelt 2016„. Felix macht gerade Abitur und hat viele Hobbys. Er spielt 2 Instrumente, kocht gern, treibt Sport und geht wandern. Seine große Leidenschaft ist aber ist 4 Jahren das Schneidern. Dafür hat er extra Nähkurse besucht. Felix Flechtner möchte auch Maßschneider werden und später noch Mode studieren. Derzeit näht er am liebsten für seine Mutter und seine Freundinnen.

Anika Weimert ist 21 Jahre als und kommt aus Frammersbach. Anika studiert Kommunikation & Design und bekam als Jugendliche eine Nähmaschine geschenkt. Anika Weimert näht vor allem für sich selbst – eigene Entwürfe oder auch gekaufte Klamotten um, die ihr oft nicht so ganz richtig passen.

Mehr Artikel zur Show finden Sie unter dem Stichwort Geschickt eingefädelt.

Andere solche Artikel finden Sie bei uns auch in unseren Kategorien TV-Shows oder allgemeiner unter Unterhaltung, mehr über Guido Maria Kretschmer unter diesem speziellen Stichwort oder allgemeiner unter Mode.