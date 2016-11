Karneval 2016 – 2017: Neue Karnevalslieder und CDs der Session

Die Session Karneval 2016 – 2017 beginnt und wie jedes Jahr gibt es neue Karnevalslieder, viele Bands und Künstler veröffentlichen neue CDs. So gibt es neben den bunten neuen Karneval-CDs neue Alben von den Bläck Fööss oder Querbeat und von Brings z.B. das Best of aus 25 Jahren. Die Höhner hatten ja schon Anfang des Jahres ihr neues Album veröffentlicht. Mit neuen Karnevalsliedern aber sind alle dabei, oder fast alle bekannten Künstler und Bands aus dem Kölner Karneval und sicher kommen für die neue Session Karenval 2016 – 2017 noch einige CDs und Songs dazu, was wir heute noch gar nicht absehen können. Die meisten gibt es mittlerweile natürlich auch als mp3-Download.

Wir versuchen hier eine Zusammenstellung der neuen Karnevalslieder, Karnevals-CDs oder sonst Alben von Künstlern aus der Region. Die wird dann im Verlauf der Session 2016-2017 Stück um Stück ergänzt, so wie neue Titel oder Alben erscheinen. Anders als in den vergangenen Jahren, sind aber viele Werke schon ab heute am Start.

Natürlich gilt für fast alle Bands und Künstler, dass sie oft nicht nur „Karneval-Bands“ sind, sondern ein Schaffen daneben oder darüber hinaus haben. Und so sind beileibe nicht alles Karnevalslieder, die veröffenlticht werden. Doch den Karneval rein auf Spaß und Vergnügen zu reduzieren, wäre ja genauso zu kurz gesprungen. Und trotzdem ist es vor allem die Zeit der Karnevals-Session, in denen die Lieder bekannt werden. Deshalb sei auch uns diese Verkürzung erlaubt. Reine Spaßmusik hat bei uns traditionell ohnehin eher selten Platz.

Herausragend und zweifellos ist einer der Höhenpunkte der neuen Karnevalssession das neue Album der Bläck Fööss „Freiheit Alaaf“. Auch wenn wir das „Freiheit Allaf“ noch gar nicht gehört haben, versteigen wir uns dazu, das so zu behaupten. Wir versprechen aber noch eine ausführliche Rezension zur neuen Bläck-Fööss-CD. Sie ist ab dem 4.11.2016 verfügbar.

Neue bunte Karneval-CDs 2016-2017

Eine der beliebtesten Karnevals-CDs ist in jeder Session die CD „Karneval der Stars“ – Folge 46 ist es 2016 immerhin schon. 21 neue Karnevalslieder sind hier zusammengestellt und auf CD gepresst. Einen mp3-Download haben wir noch nicht nicht entdeckt. Weiter unten finden Sie eine Titel-Liste von „Karneval der Stars 46“ mit den Künstlern. Die gibt es nämlich so bei amazon nicht. Auch hier ist der 4.11.2016 das Veröffentlichungsdatum.

Nicht ganz so umfangreich ist die CD „Rhingtön Karneval Folge 7“, die am 11. November 2016 erscheint. Von den 10 Liedern auf dieser CD sind die meisten auch auf den „Karnevals der Stars 46“ drauf.

Ähnlich beliebt ist inzwischen auch CD „Megajeck 20“, so heißt die neue Kompilation. Allerdings gibt es auf dieser CD auch ältere Lieder. Eine Überscheidung mit „Karnevals der Stars“ gibt es kaum.

Neue Alben 2016-2017 Kölner Bands und Künstler

Das neue Album der Bläck Fööss „Freiheit Alaaf“ hatten wir oben schon erwähnt, soll aber hier noch einmal genannt sein. Schon im Oktober ist das Album „Fettes Q“ von Querbeat erschienen. Auch über diese CD werden wir noch eine Rezension schreiben. Das Album „Silberhochzeit“ von Brings ist ein Best of Brings mit sämtlich neu überarbeiteten Songs (keine neuen Aufnahmen, die Songs sind noch einmal gemastert worden, klingen also zeitgemäßer). Die Domstürmer haben sich erst einmal auf 2 neue Songs beschränkt: „He jeiht et av“ und „Janz schön Kölle“.

Die letzte Höhner-CD „Alles op Anfang“ erschient schon im Januar, sei aber hier der Vollständigkeit noch einmal erwähnt. Hier geht es zur Rezension der Höhner-CD von Karsten Heimberger:

Titel-Listen einiger bunter Karneval-CDs (2016-2017) zur besseren Übersicht

Titel-Liste des Albums Karneval der Stars 46

Mer sin eins – Kasalla

Wolkeplatz – Miljö

Du häs et schönste Jeseech vun Kölle – Paveier

Zosamme sin mir nit allein – Cat Ballou

Besoffe vör Glück – Brings

Dä Plan – Querbeat

Ich han dat Marieche jebütz – Rockermarieche

Was wäre wenn – Boore

Mer schrieve Jeschichte – Funky Marys

Wo die Stääne sin – Klüngelköpp

Sing mit mir! – Höhner

Am Anstoßkreis – Bläck Fööss

Dat kölsche Hätz kütt an dr Rhing zoröck – Marita Köllner

Kumm Mädche danz – Paveier

Loss mer springe – Kuhl und de Gäng

Alles widder dunn – Kasalla

Nit us Zucker – Cat Ballou

Wenn et Hätz dich röf – Höhner

Hück bes do mir – Kempes Feinest

Janz schön Kölle – Domstürmer

Schön dat mir noch zosamme sin – Bläck Fööss

Titel-Liste der CD Rhingtön Karneval Folge 7

Besoffe vör Glück – Brings

Dä Plan – Querbeat

Wolkeplatz – Miljö

Nur do – Fiasko

He jeiht et av – Domstürmer

Wo die Stääne sin – Klüngelköpp

Et Köbesleed – LA MÄNG

Tschingderassabum (Guido Craveiro Reggae Remix) – Querbeat

Nie mih su jung wie hück Naach – Miljö

Janz schön Kölle – Domstürmer

—

Mehr solcher Artikel findet Ihr unter unserem Stichwort Karneval. Unbedingt empfehlen wollen wir Euch unser Schlager-Magazin, eine eigene Magazin-Seite innerhalb von Salsango. Oder Ihr schaut allgemein unter Unterhaltung.