Karneval in Köln am 11.11.2016

Wo kann man in Köln am 11.11.2016 Karneval feiern? Überall! Aber es gibt besondere Orte

Am 11.11.2016 Auftakt zur neuen Karneval-Session. Wir sammeln hier für alle Jecken ein paar Tipps aus Köln, wo man feiern kann und welche Künstler auftreten. Grundsätzlich kann man ja in (fast) ganz Köln Karneval feiern, nicht nur in der Altstadt, sondern auch in jedem „Veedel“. Man bleibt nicht lang allein, findet schnell Kontakt. Aber natürlich gibt es auch im Kölner Karneval am 11.11. „Hotspots“:

In Köln findet traditionell das große Programm am Heumarkt am 11.11.2016 statt. Für den Heumarkt ist auch bekannt, wer wann auftritt. Das ist auch das Programm, das tagsüber live im Fernsehen übertagen wird. Doch auch der Tanzbrunnen ist zur Eröffnung des Kölner Karneval inzwischen mindestens genauso beliebt, oder die Alteburg mit der alternativen Sessionseröffnung. Außerdem gibt es noch weitere Karnevals-Programm in Köln.

Programm Köln Am Tanzbrunnen am 11.11.2016

Das Programm vom Tanzbrunnen am 11.11.2016 ist schnell erzählt: Los geht’s wie jedes Jahr um 10.00 Uhr los. Der Eintritt kostet weiter 12,70 €. Zu Gast sind – ohne spezielle Zeitangaben – Brings, Bläck Fööss, Cat Ballou, Cöllner, Cölln Girls, Domstürmer, Funky Marys, Höhner, Kasalla, Klüngelköpp, Kölsch Fraktion Kuhl un de Gäng, Micky Brühl und Band, Paveier, Querbeat, Räuber und andere – und natürlich das Kölner Dreigestirn!

Programm Alternative Sessions-Eröffnung in der Kölner Alteburg am 11.11.2016

In der Alteburg Köln laden die Veranstalter von „Loss mer singe“ ab 18.00 Uhr ein, mit den neuen Liedern der Session und Programm gibt es ab 19.19 Uhr. Anschließend ist Party.

Programm im Senatshotel am 11.11.2016

Im Senatshotel feiert der Kölner Karnevals-Verein „Unger uns“ ab 11.11 Uhr. Dabei sind u.a. Kasalla, Querbeat, die Domstürmer und die Klüngelköpp. Der Eintritt kostet 11,11 €, das Senatshotel ist Unter Goldschmied 9-17 in 50667 Köln. Zu Gast sind u.a. Cat Ballou, Räuber und Rabaue.

Programm 11.11.2016 im Gürzenich Köln

In der Martinstr. 29-37 in Köln feiert der „Kleine Erdmännchene.V.„. Los geht es ab 10.30 Uhr. Die Ticket kosten 23 €. Dabei sind u.a. Die Räuber,die Micky Brühl Band, Die Boore, das Kölner Dreigestirn, Die Domstürmer, Querbeat, Kuhl un de Gäng, die Kölsche Adler, Blom& Blömcher und manche mehr noch…

Programm vom Heumarkt Köln am 11.11.2016

Auf dem Heumarkt in Köln geht schon um 09.00 Uhr los. Die Bläck Fööss bleiben dem heumarkt weiter fern. Hier das Programm vom Heumarkt nach Zeit und mit Künstlern.

09.00 Uhr – Domhätzjer

09.10 Uhr – Palaver

09.20 Uhr – Sibbeschuss

09.30 Uhr – Die jungen Trompeter

09.40 Uhr – Filue

09.55 Uhr – BulleWuh

10.08 Uhr – Rabaue

10.32 Uhr – Opening

10.37 Uhr – Querbeat

10.48 Uhr – Kuhl un de Gäng

11.13 Uhr – Räuber

11.36 Uhr – Auftritt Dreigestirn

11.48 Uhr – Altreucher

11.58 Uhr – Paveier

12.23 Uhr – Cat Ballou

12.38 Uhr – Marita Köllner

12.52 Uhr – Domstürmer

13.07 Uhr – Klüngelköpp

13.32 Uhr – Miljö

13.42 Uhr – Bernd Stelter

13.56 Uhr – Kölschraum

14.07 Uhr – Höhner

14.32 Uhr – Brings

14.58 Uhr – Sambaschule Rio

15.09 Uhr – Funky Marys

15.34 Uhr – Micky Brühl Band

15.34 Uhr – Cöllner

15.44 Uhr – Kasalla

16.02 Uhr – Boore

16.16 Uhr – Blömcher

16.30 Uhr – Kölsch-Fraktion

16.44 Uhr – Flöckchen

17.11 Uhr – Pläsier

17.25 Uhr – Colör

17.39 Uhr – Kempes Feinest

18.15 Uhr – For Example

