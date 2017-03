KluBBB3-Raumschiff landet auf dem Traumschiff am 16.4.2017

Kapitän Florian Silbereisen avanciert zum „jungen Offizier“ auf dem Traumschiff am 16.4.2017 und hat den ganzen KluBBB3 im Gepäck.

Wir schreiben das Jahr 2017, ein Raumschiff namens „KluBBB3“ ist auf der Erde gelandet in dem Gebiet, wo die Menschen deutsch sprechen. An Bord von KluBBB 3 schwingt Kapitän Florian Silbereisen das Zepter, ihm zur Seite stehen die beiden Schiffsjungen Jan Smit und Christoff. Rasch übernehmen sie die Hoheit über die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und beamen sich in jede nur denkbare Fernsehsendung. Ihr neuester Coup: Sie kapern das „Traumschiff“ auf seiner Fahrt nach „Tansania“ und verkleiden sich als Bord-Crew. Kreuzfahrt-Direktor Harald Schmidt alias Oskar Schifferle schwant, der junge Offizier Florian Silbereisen alias Florian Barne könnte ihm bald den Job streitig machen. „Jetzt erst recht“ denkt sich Oskar Schifferle und unterstützt tatendurstig die Eindringlinge in ihrem Bemühen, mit ihrer Musik eine Tour machen zu können. „Du schaffst das schon“ ist er seiner Sache sicher. Ein erster Schritt: Er ermöglicht KluBBB 3 einen Auftritt auf dem Traumschiff. Wird er es schaffen, die Fremdlinge auf dem „Traumschiff“ wieder loszuwerden? Oder wittert er die Chance, sich elegant in die längst verdiente Pension abzusetzen?

Soweit die Fiktion!

Tatsache ist, dass die Jubiläumsfolge „Tansania“ anlässlich 35 Jahre Traumschiff am 16.4.2017 um 20.15 Uhr im ZDF gesendet wird. Dabei ist tatsächlich der KluBBB3 und die 3 Sänger Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff spielen auch drei Crew-Mitgliedern nämlich Florian Barne, Jan Smit und Christoff Engler.

Zum Inhalt der Traumschiff-Folge „Tansania“ am 16. April 2017:

Das skurrile Freundespaar Felix Staudinger (Bernd Stegemann) und Justus Erbrecht (Heinrich Schafmeister), Vorsitzende eines Hobbyfotografenvereins, reisen mit der MS Amadea nach Tansania. Obwohl die beiden seit Jahren befreundet sind, legen sie jährlich einmal ihre Freundschaft auf Eis und konkurrieren um das beste Foto.

Robin Schmelting (Sonsee Neu) fährt mit ihrem Mann Kai (Andre Röhner) nach Tansania, um dort der Testamentseröffnung ihres verstorbenen Vaters Herbert Frohme (Dietrich Mattausch) beizuwohnen. Robin und ihr Bruder Steffen (Gabriel Raab) haben seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater und konnten ihm bis heute nicht verzeihen, dass er sie nach dem Tod ihrer Mutter mit dem Schmerz alleine gelassen hat: Er steckte die Geschwister kurzerhand nach Deutschland ins Internat. Mit ein Grund, dass sich die Trauer um ihn in Grenzen hält.

Doch Robin möchte die Reise auch nutzen, um ihre Ehe zu retten. Kai betrügt sie seit Jahren und hat auch aktuell wieder ein Verhältnis mit der weit jüngeren Frisörin Larissa (Sonja Bertram). Dass sich diese kurzfristig einen Job an Bord besorgt hat, weiß selbst Kai nicht.

Und noch eine Überraschung erwartet Robin an Bord: Ihr Bruder Steffen, den sie seit der Hochzeit mit Kai nicht mehr gesehen hat, befindet sich ebenfalls auf dem Schiff. Die Geschwister standen sich früher sehr nahe. Doch nachdem Robin ihren Jugendfreund Jörg (Hardy Krüger Jr.) für Kai verlassen und in Steffens Wahrnehmung den völlig falschen Mann geheiratet hat, haben sie sich aus den Augen verloren. Das Wiedersehen verläuft entsprechend „holprig“.

Steffen hat aber noch ein weiteres Problem: Seiner Wurstfabrik droht die Insolvenz – er benötigt ganz schnell sehr viel Geld. Das will er mit dem Verkauf eines Nashorn-Horns auf dem Schwarzmarkt machen.

Auch der junge Offizier Florian Barner (Florian Silbereisen) hegt einen großen Traum: Im Gegensatz zu den ehrgeizigen Plänen, die Kapitän Burger (Sascha Hehn) mit ihm hat, hängt sein Herz an der Band, die er mit zwei weiteren Crewmitgliedern gegründet hat – und an der Chance, erstmals gemeinsam auf Tournee zu gehen.

Noch fehlt Florian der Mut, den Kapitän von seiner Absicht, von Bord zu gehen, zu unterrichten. Florian und seine „Jungs“ proben außerhalb ihrer Dienstzeiten so laut und beeindruckend, dass Kreuzfahrtdirektor Schifferle (Harald Schmidt) die Jungs vom Fleck weg für die bevorstehende Gala engagiert. Florian ist klar, dass jetzt die Stunde der Wahrheit gekommen ist…

Mehr solcher Artikel finden Sie auch in unserem Schlager-Magazin, eigene Magazin-Seiten innerhalb von Salsango oder allgemeiner unter Unterhaltung.