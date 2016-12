Last Christmas für George Michael – Wham!-Sänger gestorben

George Michael ist tot! Der Musiker mit dem legendären Weihnachts-Hit „Last Christmas“ hat sein letztes Weihnachtsfest erlebt. Leider ist er nun -ausgerechnet zu Weihnachten- mit nur 53 Jahren gestorben! Vielleicht schließt sich so sogar ein Kreis? Das Schicksal schafft manchmal eigenartige Verbindungen… George Michael ist daheim verstorben und soll „friedlich entschlafen“ sein. Der Brite lebte zuletzt ist Oxfordshire nordwestlich von London.

Bekannt wurde George Michael in den 1980er Jahren mit dem Pop-Duo „Wham!“, mit dem er zahlreiche Hits hatte, u.a. „Careless Whisper“ (siehe Video unten), der „Wham Rap“, „Club Tropicana“, „Freedom“, „Wake me up before you go-go“, „I’m your man“ oder eben das berühmte Weihnachtslied. Anschließend hatte George Michael auch als Solo-Künstler große Erfolge gefeiert, wie seine Hits „Faith“, „I knew you were waiting for me“ mit Aretha Franklin, „I want your sex“ oder „Freedom!90“ waren ebenso zuverlässige Tanzflächenfüller, wie seine Wham!-Hits. Mit diesen und anderen Liedern prägte George Michael wesentlich das Erscheinungsbild der Popmusik in den 1980er-Jahren mit.

Danach wurde es zumindest zeitweise nicht unbedingt ruhiger, aber musikalisch konnte George Michael nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen – und wollte das wohl auch nicht mehr, wie er hin und wieder äußerte. So gab es u.a. Reibereien mit Plattenfirmen und einige Aufregung im Privatleben des Sängers – die aber nicht aufwärmen wollen…

Hier in Erinnerung einer seiner vielleicht schönsten Hits „Careless Whisper“. Wer sich an weitere Hits von George Michael erinnern mag, findet viele bei amazon music zum Hören oder Download.

