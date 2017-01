Lena Hoschek: The 80s Look Herbst-Winter-Mode 2017-2018 MBFW

Lena Hoschek auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Januar 2017

Lena Hoschek bleibt immer noch Lena Hoschek auf der Fashion Week Berlin im Januar 2017. Aber für die Mode Herbst 2017 – Winter 2018 kommen neue Aspekte dazu. Lena Hoschek erinnert nämlich an die Zeit, als man gern mit allem übertrieb, die Stoffe knallbunt waren oder glänzten, Frau Schulterpolster trug. Ein Stück 80er-Jahre transponiert Lena Hoschek in ihre neue Herbst-Winter-Mode 2017-2018. Diese Art Mode trug man von Mitte der 1970er-Jahre, als Abba „Dancing Queen“ sang, bis zum Anfang der 1990er-Jahre, als Matthias Reim „Verdammt, ich lieb Dich“ aus allen Radios rief.

Dabei bleibt sich Lena Hoschek modisch jedoch auch in ihrer neuen Kollektion für den Herbst 2017 – Winter 2018 treu. Vieles erinnert an die bekannte Silhouette der Designerin, die eher klassisch bleibt: elegante Mode für erwachsene Frauen. So denkt man eher an Donna Sommer, Sade oder Whitney Houston, denn an Madonna, Cindy Lauper oder Boy George. Der Grundton der bekannten Mode von Lena Hoschek aus de 40er-, 50er- und 60-Jahren bleibt weiter unverkennbar, nur -im wahrsten Sinn des Wortes- aufgepeppt mit Momenten aus der schon beschriebenen Zeit.

Bei den Farben der neuen Saison bleibt Lena Hoschek tendenziell bei Rot-Tönen oder dem derzeit sehr angesagten Schwarz-Weiß-Mix. Auch transparente Einblicke und Glitzer sind längst obligatorisch. Manche Kleider, Kostüme, Blusen, Röcke, Jacken, Mäntel passen eher in den Alltag, andere mehr in den Abend, auf die Cocktail-Party, ins Theater oder Restaurant. Natürlich fehlt auch bei Lena Hoschek das Abendkleid für den Ball oder den Roten Teppich nicht.

Wo Sie diese Mode kaufen können, erfahren Sie unter unserem Stichwort Lena Hoschek.

Weitere Fotos von der Lena Hoschek Mode Herbst 2017 Winter 2018

Mehr aktuelle Artikel finden Sie in unseren Kategorien Mode oder Lifestyle und ganz speziell unter Fashion Week Berlin bzw. Mercedes-Benz Fashion Week oder Sie klicken auf eines der Stichworte, die unter jedem Artikel stehen.

Den Zeitplan mit allen Designern auf der Mercedes Benz Fashion Week Januar 2017 finden Sie in diesem vorn verlinkten Artikel.

Quellenangaben: