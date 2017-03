Let’s dance 2017: Bastiaan Ragas Blinddarm-OP vor Show 1

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 15.03.2017

Let’s dance 2017 hat kämpft mit Ausfällen, bevor’s überhaupt richtig losgeht. Bastiaan Raagas musste sich einer Blinddarm-OP unterziehen. Bastiaan Ragas soll mit Sarah Latton tanzen – und wird das wohl auch. Für die 1. „richtige“ Show Let’s dance am 17.3.2017, also den kommenden Freitag, muss man jedoch damit rechnen, dass Bastiaan Ragas nicht tanzen kann. Er selbst sagt zwar, dass die Ärzte darüber entscheiden müssen. Aber, Gesundheit geht vor! Er sollte sich erst einmal erholen und die OP-Wunde verheilen lassen – meinen wir. Wie lange so etwas dauert, wissen wir allerdings nicht.

Auch wird er dann ja in den letzten Tagen nicht richtig trainiert haben… Also, was soll’s! Uns ist es lieber, Bastiaan Ragas – Sarah Latton steigen dann eine Runde später ein, als dass er sich mit einem Risiko und vermindertem Einsatz durch die Show quält. Schade wäre es natürlich trotzdem, denn wir haben uns auch darauf gefreut, Sarah Latton wieder zu sehen.

Mehr schreiben wollen wir dazu nicht. Man muss es ja auch nicht zerreden. Gute Besserung, Bastiaan Ragas!

PS: Pietro Lombardi musste in der Eröffnungs-Show vor 3 Wochen schon Let’s dance 2017 absagen, weil er sich beim Sport vor Let’s dance eine Fußverletzung zugezogen hatte… Für ihn tanzt jetzt Giovanni Zarrella mit.

Alle Artikel über die RTL-Tanz-Show finden Sie unter dem Stichwort Let’s dance oder neu unter Let’s dance 2017. Artikel allgemeinerer Natur finden Sie in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.