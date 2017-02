Let’s dance 2017: Die 1. Show am 24.2.2017 – Lustig war’s

So witzig, wie die 1. Show von Let’s dance 2017 am 24.2.2017, hat Let’s dance noch nie begonnen! Ein gelungener Auftakt für Let’s dance 2017! Ihren Anteil daran hatten alle Protagonisten, von den prominenten Kandidaten, über die Jury und auch die Moderatoren. Einzig vermisst habe ich schmerzlich eine Live-Band, die gerade in dieser Auftakt-Show von Let’s dance 2017 am 24.2.2017 doch viel zur Atmosphäre der Show hätte beitragen können. So flog die Musik mit den manchmal recht dominanten Chören etwas „haltlos“ über das Tanzparkett hinweg. Schade!

Eigentlich wollte ich über diese 1. Show von Let’s dance 2017 gar keinen zusätzlichen Artikel schreiben. Das Wesentliche schien mir die Verpaarung von prominenten Kandidaten und Profitänzern zu sein. Dafür war schon ein separater Artikel vorbereitet. Angesichts der Sendezeit von fast 3 Stunden hatte ich auch Sorge, wie man diese lange Zeit sinnvoll füllen könnte. Ich war also skeptisch vor Let’s dance am 24.2.2017, habe nicht viel erwartet.

Aber, ich hätte etwas verpasst, hätte ich die Show nicht gesehen! Sie war gut und witzig und alle Beteiligte gut drauf! Dass es noch richtig lustig wurde, war den Promis Faisal Kawusi, Heinrich Popow und Jörg Dreager sowie den Ihnen zu Seite gestellten Profitänzerinnen Christina Luft, Kathrin Menzinger, Marta Arndt und Oana Nechiti zu verdanken. Die legten als Gruppe erst gemeinsam einen herzerfrischenden Cha Cha Cha auf’s Parkett und in der Folge entwickelte sich ein herrliches Ping-Pong zwischen ihnen selbst, mit Moderator Daniel Hartwich -der mir immer besser gefällt- und den 3 Jury-Mitgliedern.

Das war eine knallige Choreo von dieser Gruppe, bei der sich die Mädels tänzerisch und von den Ideen her so richtig ins Zeug gelegt haben und alle zusammen, auch die 3 Promi-Kandidaten, dem Affen ordentlich Zucker geben konnten. Ich mag es mir gar nicht noch einmal anschauen, weil die Erinnerung so schön ist – vielleicht auch etwas überdeckt vom unterhaltsamen verbalen Teil danach. Ist mir egal! Danke allen sieben Tänzern dafür!

Auch die 2. Gruppe der Profitänzerinnen (Sarah Latton, Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson) hat mit ihrer Choreo und ihren Promis (Maxi Arland, Gil Ofarim und Bastiaan Ragas) den Jungs diesmal das Wasser abgegraben! Punkte hin oder her. Ich hatte Spaß und fand diese beide Gruppen wesentlich lebendiger als die beiden, bei denen die Profitänzer mit den Promi-Mädels getanzt haben.

Die prominenten Kandidaten und Kandidatinnen mit ihrem Tänzen am 24.2.2017 hier und heute schon einzeln zu bewerten, finde ich nicht richtig. Einmal konnten man nicht viel sehen von jedem einzelnen bei 3 oder 4 Tanzpaaren, die noch dazu ständig die Partner wechselten. Diese Wechsel haben manche Kandidatin mehr beschäftigt, als die Tänze selbst.

Auch die Kameraführung und die Bildschnitte der Regie waren nicht unbedingt dazu gemacht, sich ein fundiertes Urteil bilden zu können. Das war aber in Ordnung so, es ging doch tatsächlich um nicht mehr als einen ersten Eindruck und vor allem eine gute Show.

Außerdem kann sich bei den Promi-Kandidaten noch so vieles entwickeln in den nächsten 3 Wochen. Da fände ich es nicht gut, jetzt schon einzelne auf dem Olymp oder in eine Ecke zu stellen. Wer mag, kann in diesem Artikel Let’s dance 2017 beginnt am 24.2.2017 mit Kennenlern-Show schauen, wie die Jury geurteilt hat.

Irgenwie hat auch jeder Prominente so getanzt, wie man es vorher schon erwarten konnte. Überraschungen (abgesehen vom schon erwähnten Cha Cha Cha – Feuerwerk) sind mir nicht in Erinnerung – mit allen Stärken und Schwächen, von denen man wusste oder die man erahnen konnte.

Auffällig war allerdings, dass die 7 Promi-Ladies doch sehr nervös und angespannt waren, viel mehr als ihre männlichen Leidensgenossen. Aber alle zusammen, auch die Herren, waren sehr engagiert und machten den Eindruck, stark motivierten zu sein. Das macht mir ganz viel Lust auf Let’s dance 2017, wie ich es im Artikel Let’s dance 2017 Kandidaten: Let’s dance kann gut werden schon geahnt hatte. Da scheint RTL ein guter Cast gelungen zu sein, bei den Promis und Profis gleichermaßen.

Bei der Zusammenstellung der Tanzpaare, die Let’s dance 2017 gemeinsam tanzen werden, blieben die Überraschungen aus. Ich hatte mir vorher so meine Gedanken gemacht, wer mit wem tanzen könnte, wer zu wem passt, welche Anforderungen es vielleicht von Seiten der Produktion bzw. der Promis geben könnte, welche Profis in den letzten Jahren mit wem getanzt hatten, wo ihre Stärken liegen und auch Erfolge liegen…

Bei einigen Profis hatte ich Alternativ-Positionen über kreuz, wo es hätte so oder so ausgehen können. Sonst aber sind die Paarungen, wie sie sich nun auch ergeben haben, recht logisch. Spannend ist es, was sich daraus in den nächsten Wochen entwickeln wird – wobei ich ahne, dass wohl wieder eine der prominenten Damen am Ende das Rennen machen wird. Da könnten aber einige sehr stark sein! Bei den Herren habe ich 2 „Geheim-Favoriten“, denen ich einiges auch in Richtung Finale und sogar den Sieg zutraue. Die behalte ich natürlich für mich, sonst wären es ja keine Geheimfavoriten…

Wir, liebe Leser, können hier in den nächsten Wochen gern gemeinsam orakeln, Meinungen austauschen, diskutieren!

Hier jetzt noch die Tanzpaare, wie sie sich gestern ergeben haben:

Angelina Kirsch – Massimo Sinato

Ann-Kathrin Brömmel – Sergiu Luca

Anni Friesinger-Postma – Erich Klann

Bastiaan Ragas – Sarah Latton

Cheyenne Pahde – Andrzej Cibis

Chiara Ohoven – Vadim Garbuzov

Faisal Kawusi – Oana Nechiti

Gil Ofarim – Ekaterina Leonova

Heinrich Popow – Kathrin Menzinger

Jörg Dreager – Marta Arndt

Maxi Arland – Isabel Edvardsson

Susi Kentikian – Robert Beitsch

Vanessa Mai – Christian Polanc

Christina Luft sollte mit Pietro Lombardi tanzen. Der ist jedoch verletzt und kann doch nicht bei Let’s dance 2017 tanzen. Noch nicht sicher ist, ob für Christina Luft noch ein anderer prominenter Kandidat gefunden wird.

