Let’s dance 2017: Die Tanzpaare

Die Tanzpaare bei Let’s dance 2017 werden wir in diesem Artikel vorstellen. Sie werden in der Eröffnungs-Show-Show Let’s dance 2017 am 24.2.2017 bekanntgegeben. RTL hat sich zu dieser besonderen Show entschieden, in der Promis und Profi-Tänzer sich erst kennen lernen und erfahren, welche Tanzpaare bei Let’s dance 2017 tanzen werden. Solche Eröffnungs-Shows gibt es in anderen Ausgaben des weltweit produzierten Show-Konzepts von Let’s dance auch.

Die Let’s dance 2017 – Paare tanzen dann erst am 17.3.2017, ihre ersten Tänze in der ersten „regulären“ Show. Ein Paar wird dann vor einem Ausscheiden sicher sein, nämlich das von dem Promi, der in der Eröffnungs-Show am meisten Anrufe erhält. Wir hatten das im Artikel Let’s dance 2017 beginnt am 24.2.2017 mit Kennenlern-Show schon erläutert.

Die Promis, Profis und Jury von Let’s dance 2017 hatten wir bereits ausführlich vorgestellt. Schauen Sie dazu in diese Artikel:

Ein Paar steht naütrlich schon fest: Das Moderatoren-Paar aus Sylvie Meis und Daniel Hartwich, die wieder gemeinsam Let’s dance 2017 moderieren werden.

Hier ergänzen wir in der Show die

Tanzpaare Let’s dance 2017

Zur Auswahl stehen die prominenten Kandidaten: Angelina Kirsch, Ann-Kathrin Brömmel, Anni Friesinger-Postma, Bastiaan Raga, Cheyenne Pahde, Chiara Ohoven, Faisal Kawusi, Gil Ofarim, Heinrich Popow, Jörg Dreager, Maxi Arland, Pietro Lombardi, Susi Kentikian und Vanessa Mai.

Sowie die Tanz-Profis Andrzej Cibis, Christian Polanc, Christina Luft, Ekaterina Leonova, Erich Klann, Isabel Edvardsson, Kathrin Menzinger, Marta Arndt, Massimo Sinato, Oana Nechiti, Robert Beitsch, Sarah Latton, Sergiu Luca und Vadim Garbuzov.

Wer bildet mit wem ein Tanzpaar bei Let’s dance 2017?

– noch keine bekannt- Show hat noch nicht begonnen

Artikel über die RTL-Tanz-Show finden Sie unter dem Stichwort Let’s dance oder neu unter Let’s dance 2017. Mehr Artikel allgemeinerer Natur finden Sie auch in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.