Let’s dance 2017 Exclusiv-Special-Reihe mit Frauke Ludowig

Im Anschluss an Let’s dance 2017 wird Frauke Ludowig ab dem 21.4.2017 die Tanz-Show mit „Exclusiv Let’s dance Spezial“-Ausgaben begleiten. Natürlich beginnt Let’s dance 2017 am 17.3.2017 immer freitags live ab 20.15 Uhr auf RTL. Aber erst ab der 6. Ausgabe am 21.4.2017 wird Frauke Ludowig ebenfalls live ab 23.15 Uhr mit ihren Exclusiv Specials starten. Dann gibt es noch einmal 45 Minuten „Let’s dance 2017 Plus“, wenn man so will. Da wird noch einmal mit den Beteiligten über die jeweilige Sendung gesprochen, es werden Backstage-Szenen gezeigt und weitere Promis gesellen sich dazu.

Avisiert sind z.B. schon Victoria Swarovski, Sarah Lombardi, Maite Kelly, Paul Jahnke, Uli Potofski, Marc Terenzi, Alexander Keen, Carmen Geiss, Cora Schumacher und Jenny Elvers-Elbertzhagen. Sogar getanzt wird manchmal noch: Katja Burkard zum Beispiel will sich noch einmal am Hip Hop versuchen, der ihr einst bei Let’s dance nicht so besonders gut gelungen war.

Da darf man gespannt sein, wie das bei den Zuschauern zu so später Stunde noch ankommt. Oft sind sowieso Promis zu Let’s dance als Zuschauer eingeladen. Insofern liegt es nahe, die dann gleich noch mit ins Boot zu holen. Eine günstige Zweitvermarktung ist das allemal. Sicher wird einiges aus dieser Show dann auch noch bei „Exclusiv Weekend“ am Sonntag verwendet und das „Prominent“-Magazin auf VOX am Sonntagabend wird vielleicht auch hier und da dankbar Material abnehmen.

Ob das für Let’s dance etwas tut, wird man sehen…

Bei Let’s dance 2017 tanzen Angelina Kirsch mit Massimo Sinato, Ann-Kathrin Brömmel mit Sergiu Luca, Anni Friesinger-Postma mit Erich Klann, Bastiaan Ragas mit Sarah Latton, Cheyenne Pahde mit Andrzej Cibis, Chiara Ohoven mit Vadim Garbuzov, Faisal Kawusi mit Oana Nechiti, Gil Ofarim mit Ekaterina Leonova, Giovanni Zarrella mit Christina Luft, Heinrich Popow mit Kathrin Menzinger, Jörg Dreager mit Marta Arndt, Maxi Arland mit Isabel Edvardsson, Susi Kentikian mit Robert Beitsch und Vanessa Mai mit Christian Polanc.

