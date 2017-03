Let’s dance 2017 Tänze 17.3.2017 Show 1

Die Cha Cha Cha - Offensive bei Let's dance 2017

7 x Cha Cha Cha gibt es bei Let’s dance am 17.3.2017 in der 1. Show, außerdem die Tänze Wiener Walzer, Langsamer Walzer und Quickstep. Im Prinzip tanzen alle Promi-Kandidaten am 17.3.2017 die Tänze, die sie schon in der ersten Show Let’s dance 2017 -also der zum Kennenlernen der Tanzpaare- getanzt hatten. „Im Prinzip“ deshalb, weil ein paar Walzer dabei sind bzw. waren, die nicht unbedingt die gleichen gewesen sein müssen (Wiener Walzer, Langsamer Walzer).

Ganz sicher ist das kein Nachteil für Giovanni Zarrella, der vor 3 Wochen ja noch gar nicht bei Let’s dance 2017 dabei war. Er ist bestimmt musikalisch genug, einen Cha Cha Cha fehlerfrei auf’s Parkett zu zaubern, noch dazu als Italiener und auch, weil er mit dem Song „Geiles Leben“ von Glasperlenspiel doch recht zufrieden mit der Musikauswahl sein kann…

Abgesehen vom Drafi-Deutscher-Lied, das ich nicht besonders mag, finde ich die Musik-Auswahl für die erste Wertungs-Show Let’s dance am 17.3.2017 ausgesprochen gelungen!

Schön auch, dass der Wiener Walzer im Programm von Let’s dance wieder zurück ist! Der wurde ja schon in einigen Staffeln gar nicht getanzt.

Angelina Kirsch – Massimo Sinato tanzen Cha Cha Cha nach dem Song „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“ von Caterina Valente und Silvio Francesco (ursprünglich „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini“ von Brian Hyland)

Anni Friesinger-Postma – Erich Klann tanzen Wiener Walzer nach dem Song „Bed Of Rose" von Bon Jovi

Ann-Kathrin Brömmel – Sergiu Luca tanzen Langsamer Walzer nach dem Song „Märchen schreibt die Zeit" aus Disneys „Die Schöne und das Biest"

Bastiaan Ragas – Sarah Latton tanzen Quickstep nach dem Song „Things" von Bobby Darin (Cover Robbie Williams & Jane Horrocks) – wenn Bastiaan Ragas dann tanzen kann – siehe Artikel Let's dance 2017: Bastiaan Ragas Blinddarm-OP vor Show 1

Cheyenne Pahde – Andrzje Cibis tanzen Wiener Walzer nach dem Song „Love On The Brain" von Rihanna

Chiara Ohoven – Vadim Garbuzov tanzen Langsamer Walzer nach dem Song „Hero" von Mariah Carey

Faisal Kawusi – Oana Nechiti tanzen Cha Cha Cha nach dem Song „I'm Too Sexy" von Right Said Fred

Gil Ofarim – Ekaterina Leonova tanzen Quickstep nach dem Song „Happy" von Pharrell Williams

Giovanni Zarrella – Christina Luft tanzen Cha Cha Cha nach dem Song „Geiles Leben" von Glasperlenspiel

Heinrich Popow – Kathrin Menzinger tanzen Cha Cha Cha nach dem Song „This Girl" von Kungs vs. Cookin' On 3 Burners

Jörg Dräger – Marta Arndt tanzen Cha Cha Cha nach „Marmor, Stein und Eisen bricht" von Drafi Deutscher

Maxi Arland – Isabel Edvardsson tanzen Quickstep nach der Quickstep-Version des Songs „Cheri Cheri Lady", ursprünglich von Modern Talking; die Version ist vermutlich vom Jazz Dance Orchestra – zu hören im Artikel Isabel Edvardsson – Maxi Arland mit Quickstep bei Let's dance 2017

Susi Kentikian – Robert Beitsch tanzen Cha Cha Cha nach dem Song „Fame" von Irene Cara

tanzen nach dem Song „Fame“ von Irene Cara Vanessa Mai – Christian Polanc tanzen Cha Cha Cha nach dem Song „Don’t Be So Shy“ von Imany im Filatov & Karas Remix

