Let’s dance 2017 Tanz-Profis – Die Seele der Show

Die Profi-Tänzer bei Let’s dance 2017 sind es, die aus einer TV-Show eine besondere, eben Let’s dance machen. Ohne sie wäre alles Fad und lau… Bei Let’s dance 2017 sind die Tanz-Profis Andrzej Cibis, Christian Polanc, Christina Luft, Ekaterina Leonova, Erich Klann, Isabel Edvardsson, Kathrin Menzinger, Marta Arndt, Massimo Sinato, Oana Nechiti, Robert Beitsch, Sarah Latton, Sergiu Luca und Vadim Garbuzov.

Prominente Kandidaten, eine launige Jury, ein schlüssiges Show-Konzept, schlagfertige Moderatoren, einfallsreiche Requisite und Kamera – alles wichtig für eine Show wie Let’s dance. Gibt es anderswo auch – und geht auch schon mal schief, wie wir immer wieder beobachten können. Erst die Profitänzer machen die Show zu einem Erlebnis. Sie sind so etwas wie die Seele der Show. Das wird hoffentlich auch bei Let’s dance 2017 so sein.

Die Tanz-Profis wecken die Lust am Tanzen bei den Promis, den Ehrgeiz immer besser zu werden. Die Profitänzer bringen den Promis bei, sich zu bewegen und in der Show nicht nur zu tanzen, sondern dabei zu glänzen und lassen sie mit ihren Choreografien in einem neuen Licht erstrahlen. Sie führen das Training und somit die Entwicklung eines interessierten Laien hin zu begeisternden Tänzen.

Das gelingt nicht immer. Mancher Prominente hat nicht das Talent oder die Zeit ist zu kurz, die für das Tanzen wichtigen Fertigkeiten zu entwickeln. Für manchen ist Let’s dance vielleicht auch nur ein Job. Das wird bei Let’s dance 2017 wohl kaum anders sein, auch wenn zu hoffen ist, dass sich alle Promis richtig rein hängen.

Das gelingt auch nicht jedem Profitänzer. Man braucht Erfahrung als Tänzer, Tanzlehrer, Pädagoge, Choreograf – braucht ein Gespür dafür, was funktioniert im Trainingsraum und auf dem Show-Parkett im Fernsehstudio, ein „Show-Gen“, um seinen Promi, aber auch sich selbst ins richtige Licht zu setzen. Das können einige besser und andere nicht so gut. Manche müssen es lernen und erst Erfahrungen sammeln, einige schaffen das auch nicht im ausreichenden Maß.

Die Big 6 Profitänzer

Profitänzer wie Christian Polanc, Erich Klann, Isabel Edvardsson und Massimo Sinato haben nun schon oft bewiesen, dass sie es können. Isabel Edvardsson ist sogar seit der ersten Staffel Let’s dance dabei. Alle haben auch schon einmal Let’s dance gewonnen – Isabel Edvardsson (Deutsche und Europameisterin Standard und Standard Kür), Christian Polanc (Deutscher Meister Kür Latein) und Erich Klann sogar schon 2 Mal. Schön, dass sie bei Let’s dance 2017 wieder dabei sind.

Die Profitänzer Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov können das. Sie kamen von der Schwester-Sendung Dancing Stars in Österreich zu Let’s dance, die Vadim Garbuzov bereits 2 Mal gewonnen hatte und Kathrin Menzinger hat gleich bei ihrem ersten Let’s dance – Auftritt gewonnen. Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov sind darüber hinaus aber auch noch mehrfache Europa- und Weltmeister Showdance Standard und Latein bei den Profi-Tänzern im Tanzsport und tanzen auch noch aktiv. Das sind also ausgesprochene Show-Experten und es ist ein großes Glück für Let’s dance, solche erfolgreichen Tanzsportler zu haben!

Die Hoffnungsvollen

Natürlich gehört der richtige prominente Tanzpartner dazu, einmal Let’s dance gewinnen zu können!

Profi-Tänzerin Sarah Latton, nach einer Pause nun wieder bei Let’s dance dabei (und übrigens mehrfache Deutsche Meisterin Kür Latein), hatte bisher nicht das richtige „Los-Glück“, aber das Zeug dazu, zu gewinnen. Ein echtes „Show-Girl“ im besten Sinne der Worte. Oder wer erinnert sich nicht an die teils skurrilen Tänze von Marta Arndt (Deutsche Meisterin Latein), als in Staffel 5 die (körperlich) Kleinste mit dem Hünen Lars Riedel tanzen musste. Auch Marta Arndt tanzt noch aktiv als Profi-Tänzerin im Tanzsport.

Begeistert haben uns auch schon oft die Profi-Tänzerinnen Oana Nechiti und Ekaterina Leonova bei Let’s dance. Oder im letzten Jahr das erste Mal dabei Robert Beitsch – noch nicht perfekt, aber schon sehr sympathisch und interessant, und Sergiu Luca (Deutscher Meister Latein), der ebenso erst seine Erfahrungen sammeln musste, wie man das Können auf dem Tanzparkett in einer solche Show umsetzt.

Ganz neu bei Let’s dance 2017 sind als Tanz-Profis Christina Luft und Andrzej Cibis. Christina Luft ist eine erfolgreiche Latein-Tänzerin im Tanzsport, die z.B. schon mehrfach an Weltmeisterschaften im Showdance teilgenommen hat und so also Vorerfahrungen zu Let’s dance mitbringt. Andrzej Cibis tanzt auch seit vielen Jahren in der höchsten Klasse Latein. Sowohl Christina Luft als auch Andrzej Cibis sind noch aktiv im Tanzsport als Latein-Tänzer und sind aktuell unter den besten 24 Tanzpaaren des DTV. Beiden kann man nur ein herzliches Willkommen bei Let’s dance 2017 sagen. Wir sind ganz gespannt!

Allen Profi-Tänzern wünschen wir „Los-Glück“ bei der „Vergabe“ der Promis, ein glückliches Händchen im Training und viele tolle Tänze und Shows bei Let’s dance 2017! Wir fiebern mit und drücken jedem Tänzer und jeder Tänzerin die Daumen!

Die Profitänzer bei Let’s dance 2017

Hier die ersten O-Töne einiger Protagonisten. Fotos und die Biografien der Profi-Tänzer von Let’s dance 2017 ergänzen wir noch. Die liegen nämlich noch nicht von alle vor, so dass wir das erst zusammentragen müssen.

Vadim Garbuzov sagt zu Let’s dance 2017: „Es ist eine Ehre für mich schon zum dritten Mal bei Let’s Dance dabei zu sein. Ich freue mich auf die Jubiläumsstaffel und bin gespannt, wem ich das Tanzen beibringen darf.“ Hier geht es zu unserem Interview mit Vadim Garbuzov vom Ende des letzten Jahres, auch über Let’s dance:

zum Interview mit Vadim Garbuzov

Sergiu Luca ist sich sicher: „Bei Let’s Dance ist es nicht wichtig, wo du beginnst, um Erfolg zu haben, sondern wie hoch du hinaus willst. Und deshalb bin ich so gerne dabei.“

Sarah Latton meint: „Wie heißt es so schön: Feuer fängt mit Funken an. Bei Let’s Dance wissen wir Profitänzer nicht was uns erwartet, das macht die Show für mich so spannend. Egal, ob jemand zwei linke Füße oder Rhythmus im Blut hat, ich versuche mit viel Leidenschaft, Empathie und Geduld das Beste aus den Promis herauszuholen. Aus einem kleinen Funken kann ein großes Feuerwerk entstehen, das haben wir oft gesehen.“

Robert Beitsch sagt zu Let’s dance 2017: „Ich finde es grandios zum zweiten Mal mitmachen zu dürfen, weil man mit harter Arbeit Träume umsetzen kann!“

Oana Nechiti erklärt: „Let’‘ Dance ist für mich eine sehr komplexe Herausforderung, in der ich meine künstlerische Seite ausleben kann und dafür am meisten Feedback bekomme. Die Entwicklung unserer prominenten Tanzpartner, sowohl körperlich als auch mental, ist immer wieder faszinierend und schön zu beobachten. Ich habe sehr viel Freude an dem Prozess an sich und bei mir ist eher der Weg das Ziel. Gewinnen ist ein Moment, doch die ganzen Monate Erfahrung zählen für mich viel mehr.“

Massimo Sinato macht es kurz: „Let’s Dance ist wie meine 2. Familie.“

Kathrin Menzinger meint: „Ich freue mich unglaublich auf die Jubiläumsstaffel und auch auf das ganze Team von Let’s Dance. Ich bin gespannt auf die Veränderungen! Es wird bestimmt sehr aufregend für alle Prominenten und Profitänzer ihr Schicksal in einer Liveshow zu erfahren.“ Hier geht es zu unserem Interview mit Kathrin Menzinger vom Ende des letzten Jahres, auch über Let’s dance:

zum Interview mit Kathrin Menzinger

Isabel Edvardsson sagt: „Für mich ist es eine Ehre, in bisher allen Staffeln dabei gewesen zu sein! Ich freue mich, unser Let’s-Dance-Baby weiter auf seiner Reise zu begleiten und dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum zu feiern!“

Erich Klann sagt, warum er wieder bei Let’s dance 2017 mitmacht: „Natürlich, weil ich die Herausforderung liebe aus den verschiedensten Persönlichkeiten ihr maximales tänzerisches Potential herauszuholen. Außerdem ist es eine besondere Zeit, in der ich für mich sehr viel Erfahrung und besondere Momente sammeln kann und viel lerne, egal wie oft ich bereits mitgemacht habe!“

Christina Luft meint: „Let’s Dance bedeutet für mich, meine Leidenschaft mit anderen Menschen zu teilen und sie hoffentlich mit meiner Lebensfreude anstecken zu können. Das ist der Grund für mich mitzumachen.“

Christian Polanc sagt zu Let's dance 2017: „Let's Dance ist für mich etwas sehr Besonderes! Ich freue mich auf die neuen Menschen, die Herausforderung und die Inspiration. Es macht mir einfach immer noch unglaublich viel Spaß!"

