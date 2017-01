Let’s dance 2017: Wer ist dabei? Promi-Kandidaten und Profis

Gedanken zu den Profi-Tänzern und Prominenten bei Let's dance 2017

Let’s dance 2017 beginnt am 24. Februar 2017. Das steht fest. Doch welche Promis nehmen teil, sind die Kandidaten für Let’s dance 2017? Und welche Profi-Tänzer werden ihnen zugeteilt? Nun, das erfahren wir erst in der Opening-Show Let’s dance 2017 am 24.2.2017. Bekannt ist auch schon, dass Sylvie Meis und Daniel Hartwich wieder die Moderatoren von Let’s dance 2017 sind und die Let’s dance – Jury erneut auch Motsi Mabuse, Jorge Gonzales und Joachim Llambi besteht.

Insofern blieb bisher ein Paukenschlag der Überraschung in der 10. Staffel von Let’s dance aus. Da kann man also bei den Teilnehmern von Let’s dance 2017, vielleicht eine besonders prominente Kandidaten – Riege erwarten?

Profi-Tänzer bei Let’s dance 2017

Bei den Profi-Tänzern hingegen erwarten wir, dass RTL -ähnlich wie bei den Moderatoren und der Jury– zum 10. Jubiläum auch mit einem Dankeschön auf bisher beliebte Tänzer setzt. Also spricht vieles dafür, dass Christian Polanc, Ekaterina Leonova, Erich Klann, Isabel Edvardsson, Kathrin Menzinger, Massimo Sinato, Oana Nechiti und Vadim Garbuzov auch bei Let’s dance 2017 dabei sind. Oti Mabuse war im Finale von Strictly Come Dancing, was dafür und dagegen sprechen könnte, und Robert Beitsch war als junger Tänzer im letzten Jahr auch sehr beliebt. Das sind schon 10 Profi-Tänzer, die in Frage kommen und zumindest zu erwarten sind.

Das Ehepaar Sergiu und Regina Luca wären weitere Kandidaten. Oxana Lebedew ist mit neuem Tanzpartner Pavel Zvychaynyy wieder im Turnier-Zirkus zurück, was eigentlich gegen eine Teilnahme bei Let’s dance 2017 spricht, aber sie ist als amtierende Kür-Weltmeisterin bei den WDC-Profis natürlich auch eine Bank, auf die man setzen könnte. Dmitry Barov – Ekaterina Kalugina sind für mich immer Kandidaten für eine Teilnahme bei Let’s dance.

Damit hätten wir 14 Tanz-Profis beisammen und 14 Paare waren es auch zuletzt. Nicht alles davon wird sich erfüllen, einige „Wackel-Kandidaten“ kann man schon auch ausmachen. Da ist noch Platz für Veränderungen. Was fehlt bei diesen Kandidaten für die Teilnahme als Profi-Tänzer bei Let’s dance 2017 ist zum Beispiel ein großer Standard-Mann, wie Paul Lorenz einer war. Der wird aber nach Lage der Dinge wohl nicht dabei sein, so schade das auch ist, denn Paul hat geheiratet und mit seiner Frau ein Tanzstudio in Moskau eröffnet.

Vielleicht ist ja dann im Umfeld von Let‘ dance -also bei Moderatoren, Jury und Tänzern- im nächsten Jahr die Zeit für Veränderungen?

Die prominenten Kandidaten von Let’s dance 2017

Nun, unser Let’s-dance-Orakel war in den letzten Jahren bei den Vorhersagen nicht sehr erfolgreich, welche prominenten Kandidaten bei Let’s dance dabei sein werden. Wünsche haben wir immer, und das Portfolio ist grundsätzlich sicher auch klar: Fußballer, Profi-Sportler, Schauspieler, Schlagersänger oder Pop-Sängerinnen, Köche, Moderatoren und TV-Sternchen aus den diversen RTL- und VOX-Formaten.

Von den Schlagersängerinnen und Schlagersängern sind fast alle auf Tour, die einem als Let’s dance – Kandidaten so einfallen. Vanessa Mai wäre eine Traumbesetzung, eine Wunsch-Kandidatin für Let’s dance 2017, so ein Paukenschlag, den man sich für die Jubiläums-Staffel wünschen würde. Vanessa Mai ist auch nicht auf Tour 2017, ist aber für die Schlagernacht des Jahres im Frühjahr schon für alle Termine angekündigt. Die sind jedoch immer samstags. Ginge also vielleicht, ist aber schwierig… Gerüchte gehen um, dass Stefanie Hertel bei Let’s dance 2017 dabei wäre. Die ist aber mit den Geschwistern Hofmann auf „Männerversteher“-Tour und hat viele Freitags-Termine im März und April 2017. Das wird wohl nichts… Wie wäre es mit Francine Jordi? Ein Gruß in die Schweiz? Oder vielleicht geht mal wieder was in Richtung der Mallorca-Party-Gang? Vielleicht geht auch Angel Flukes nach DSDS und Supertalent-Sieg nun zu Let’s dance? Kein Schlager, aber Mallorca und RTL-typisch? In die Richtung würde auch Lukas Cordalis gehen.

Denkt man an TV-Köche unter den Kandidaten, denkt man sofort Mario Kotaska und Alexander Kumptner, die bei Dance Dance Dance eine sehr gute Figur gemacht haben. Hier wäre u.U. auch Horst Lichter eine Option, der zugleich den Part des älteren Promi-Tänzers übernehmen könnte.

Im Zusammenhang mit Dance Dance Dance wären z.B. die Sportler Philipp Boy und Benedikt Mayr zu nennen. Bei den Sportlern wären Fabian Hambüchen oder die Ex-Biathletin Magdalena Neuner interessante Kandidaten, die man sich wünschen kann, oder Ex-Eis-Schnellläuferin Anni Friesinger? Bei den Fußballern und Sportlern ist jedoch die Auswahl so groß, dass man hier abseits dieser „Zeichen“ nur falsch liegen kann.

Bei den Schauspielern hat RTL eine lange Liste aus den eigenen Vorabend-Serien. Vielleicht kommt auch ein Darsteller aus der letzten Winnetou-Verfilmung? Sonst wären so viele Schauspieler und Schauspielerinnen interessant, dass man sich kaum traut, Namen zu nennen, weil man ja niemanden in etwas hineinquatschen will… Die Schauspielerin Luna Schweiger konnte bei Dance Dance Dance nicht so recht zeigen, was sie kann. Allerdings wäre auch eine Rehabilitation von Mama Dana Schweiger möglich.

Der Bachelor-Pool ist immer für einen Let’s dance – Promi-Kandidaten gut. Jan Kralitschka fehlt da z.B. unbedingt noch. Oder Anna Hofbauer und Marvin Albrecht aus der letzten Bachelorette? Bachelor-Ladies gibt es ja genug…

Das Dschungelcamp hat auch zuweilen Let’s-dance-Kandidaten gut. Wie wäre es mit Marc Terenzi? Musikalisch ist er, tanzen kann er auch, und sympathisch ist er doch, oder?

Ein Evergreen unter meinen Wünschen ist Fernanda Brandao. Denkt man jetzt an sie, ist man schnell bei „Deutschland tanzt“ und da waren noch etliche potentielle Kandidaten auch für Let’s dance 2017 dabei. Taynara Wolf als Model, Wolfgang Lippert als Schlagersänger, Janni Hönscheid und Peer Kusmagk, Xenia Prinzessin von Sachsen, Janin Ullmann – auch Ehemann und Schauspieler Kostja Ullmann wäre ein Sympathie-Träger für Let’s dance…

Wie auch immer. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir erfahren, wer tatsächlich als Promi-Kandidat bei Let’s dance 2017 dabei ist.

Tanzpaare bei Let’s dance 2017

Die Tanzpaare von Let’s dance 2017 werden wir erst am 24.2.2017 in der Eröffnungs-Show von Let’s dance 2017 erfahren. Solche Kennenlern-Shows gibt es international schon länger, gehören zum Konzept. Nun ist also auch RTL auf diesen Zug aufgesprungen. Wir hatten darüber berichtet: Let’s dance 2017 beginnt am 24.2.2017 mit Kennenlern-Show.

Noch einmal der Hinweis: Bisher sind die Namen hier reine Fiktion, nur Ideen von uns. Wir wissen bisher nicht, welche prominenten Kandidaten und welche Profi-Tänzer bei Let’s dance 2017 dabei sein werden. Nur die Let’s-dance-Jury 2017 mit Motsi Mabuse, Jorge Gonzales und Joachim Llambi und die Let’s-dance-Moderatoren 2017 Sylvie Meis und Daniel Hartwich stehen bisher fest. Aber selbstverständlich ergänzen wir dann hier, wer tatsächlich bei Let’s dance 2017 dabei ist

