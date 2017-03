Vadim Garbuzov - Chiara Ohoven scheiden unglücklich aus bei Let's dance 24.3.2017

Let’s dance am 24.3.2017 Skandal um Rosi, Chiara Ohoven raus – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Nach Let’s dance am 24.3. 2017 habe ich gewünscht, es gäbe bei Let’s dance auch die Regel, dass in den ersten beiden Shows niemand ausscheidet. Chiara Ohoven – Vadim Garbuzov sind in Show 2 von Let’s dance am 24. März 2017 ausgeschieden. Dabei waren sie im Grunde nicht schlechter, als über die Hälfte der anderen Tanzpaare. Sie hatten aber gar keine Chance auf ein Weiterkommen, weil einerseits die Jury-Bewertung so niedrig im Vergleich zu den anderen war, dass sie einen Bonus bei den Zuschauern hätten haben müssen, um das Ausscheiden noch abzuwenden – andererseits kaum Zeit für eine Entwicklung war, die aber gerade Chiara Ohoven dringend gebraucht hätte.

Vadim Garbuzov hat das im Einspieler vor dem Tanz der beiden sehr einfühlsam und anschaulich geschildert, dass Chiara Ohoven erst einmal einen inneren Knoten lösen muss, um sich auf ihn und das Tanzen einzulassen. Dafür war die Zeit bis zur Let’s-dance-Sendung gestern aber offenbar zu kurz – oder die Bewertung durch die Jury zu schlecht. Ich jedenfalls fand’s zu wenig im Vergleich zu anderen.

Ausgeschieden bei Let’s dance 2017 am 24.3.2017 – Chiara Ohoven – Vadim Garbuzov – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Ein Skandal? Nein! Die Regeln sind für alle gleich und Möglichkeiten hatten auch alle Tanzpaare gleich viel, sich an die Situation gewöhnen. Die Jury von Let’s dance muss gleich im Anschluss für jeden Tanz eine Bewertung finden. Dabei hat sie zwar bessere Möglichkeiten, weil man direkt am Rand der Tanzfläche natürlich mehr sieht, als ein Fernsehzuschauer (es gab wieder einige Situationen, in denen die Kamera-Auswahl für das TV-Bild wichtige Informationen zur Beurteilung eines Tanzes nicht gezeigt hat). Aber, die Jury muss ad hoc urteilen. Insofern ist das wie eine Tatsachen-Entscheidung im Fußball oder bei anderen Sportarten, bei denen es nicht nur um Höhe, Weite oder Zeit geht. Mit dem Ergebnis muss man leben und daraus Vorwürfe zu formulieren oder zu konstruieren, ist -meist- ungerecht und kompliziert.

Ich hab mir z.B. einige Tänze von Let’s dance am 24.3.2017 noch ein- oder zweimal angeschaut, um mein eigenes Urteil zu hinterfragen und eventuell abzugleichen mit dem der Jury. Ich hätte es nicht machen sollen, wie ich es sonst auch nie tue. Es wurde nämlich nicht besser, eher im Gegenteil. Der erste Eindruck zählt! Und dafür gibt’s von mir 5 € ins Phrasenschwein…

Schade ist nur, dass wir bei Let’s dance 2017 mehrere solche Kandidaten haben, die einfach mehr Zeit bräuchten, sich in das Tanzen einzufinden!

Maxi Arland hat das im Einspieler von sich erzählt, dass er Schwierigkeiten hat, sich so -scheinbar- zu exponieren, wie es beim Tanzen nötig ist. Sicher können das viele von uns nachempfinden, z.B. wenn sie sich ihre ersten Stunden im Tanzkurs erinnern oder andere vergleichbare Situationen, in denen man gehemmt ist und sich einfach nicht traut. Es gab noch mehr solche Anmerkungen gestern, an Anni Friesinger kann ich mich auch noch erinnern.

Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Oder nehmen wir Cheyenne Pahde. Bei der scheint mir aber eher der Profi Andrzej Cibis „das Problem“ zu sein, derjenige, der sich erst in Let’s dance einfinden muss. Es wäre sehr schade, wenn Cheyenne Pahde diese Rechnung begleichen müsste. Gestern wäre es fast soweit gewesen. Nach „endlosen“ über 20 Sekunden Einleitung, hat Andrzej Cibis seinen Cha Cha Cha fröhlich vor sich hin getanzt und sich alle Mühe gegeben, dabei gut auszusehen. Nur, dass Cheyenne Pahde dem natürlich nichts Vergleichbares auf der Tanzfläche hinzuzufügen hatte.

So war sie nicht nur auf der Tanzfläche viel zu oft allein, sondern auch die Choreografie nicht besonders vorteilhaft für Cheyenne Pahde in dieser Anfangssituation von Let’s dance 2017. Teilweise konnte sie allein nicht glänzen -wie auch nach so kurzer Zeit-, teilweise war sie völlig überfordert, wie z.B. bei diesen mehrfachen Spin-Drehungen, die aus unterschiedlichen Gründen eben nicht sehr schön waren. Das könnte ich jetzt ausführlich diskutieren, bringt aber nicht viel. So eine Figur können nur wirklich gute Tänzerinnen nach meist jahrelangem Training so, dass es gut aussieht – und muss sehr exakt geführt werden. Also im Zweifel besser weglassen…

Wie anders und besser man in einer solchen Situation einen Cha Cha Cha tanzen kann, hat Vadim Garbuzov mit der ausgeschiedenen Chiara Ohoven gezeigt. Vadim Garbuzov hat als „alter Hase“ im TV-Tanz-Show-Geschäft seine Tanzpartner fast nie allein gelassen und ihr damit viel Sicherheit gegeben, die sie selbst noch nicht hat. Geholfen hat’s freilich nicht und ich bin im Übrigen auch froh, dass Cheyenne Pahde noch dabei ist, denn von der erhoffe ich mir eigentlich noch eine ganze Menge. Hoffentlich lernt Andrzej Cibis schnell dazu.

Robert Beitsch – Susi Kentikian bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Dass das nun wieder geht, zeigt Robert Beitsch eindrucksvoll. Im letzten Jahr war Robert das erste Mal bei Let’s dance dabei und auch in diesem Jahr beweist er mit Susi Kentikian, dass er ein Händchen für seine Tanzpartnerinnen und viel Verständnis und Ideen für passende Choreografien hat. Außerdem finde ich, tanzt Robert sehr gefühlvoll und „musikalisch“, wie ich das nenne. Das ist schon so, seit ich Robert Beitsch kenne. Schon damals, bei einem Tanzturnier in Mannheim war das -ich erinnere mich gut-, sind mir sein Einfühlungsvermögen in Musik und Tanzpartnerin aufgefallen, wie seine besondere Art zu tanzen. Gestern im Eröffnungstanz der Profis zu „Footloose“ dachte ich mir dann auch wieder, wie schade es ist, dass Robert zur Zeit keine Turniere tanzt… Er war da immer eine Bereicherung.

Susi Kentikian sieht man gern zu beim Tanzen. Das macht einfach Spaß und man hofft und bangt mit ihr. Auch sie benötigt noch Zeit, bis sie sich richtig in das Tanzen und die Bewegungen einfindet. So schön das für die 2. Sendung von Let’s dance 2017 schon ist, so viel Potential ist da bestimmt noch drin, es besser zu machen. Ich hoffe sehr, dass sie Gelegenheit dazu bekommt. Robert Beitsch scheint da der genau passende Partner zu sein. Übrigens erinnert mich Susi Kentikian in ihrer Art zu tanzen an eine bekannte und erfolgreiche Tänzerin. Ich will die Trauben jetzt aber nicht zu hoch hängen…

Heinrich Popow – Kathrin Menzinger bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Ein anderes, wenn auch ganz anders geartetes Beispiel, wie man mit seinem Tanzpartner umgehen kann, sind Heinrich Popow – Kathrin Menzinger. Es war wieder genau so, wie man es erwarten durfte. Kathrin Menzinger versteht es wirklich, die offensichtlichen Schwächen von Heinrich Popow weitgehend zu vertanzen und zu umtanzen. Heinrich Popow seinerseits scheint ähnlich wie Susi Kentikian einen unbändigen Willen zu haben und hängt sich genau so in Let’s dance rein. Das ist sehr angenehm, zu sehen.

Wirklich beeindruckend ist aber die Freude, die er beim Tanzen zu empfinden scheint. Das sagt er ja auch selbst. Abgesehen von der Kraft und seinem Spaß an der Sache, versuche ich, mich ein bisschen einzudenken in sein Handicap, versuche zu verstehen, warum die Choreo so getanzt ist und nicht anders, warum genau es manchmal etwas ungelenk aussieht. Ich schaue eben nicht auf die Prothese, wie Joachim Llambi von sich erzählt hat, weil es mich von dem für mich Wichtigem nur ablenken würde. Und diese -wie sagt man Neu-Deutsch“- Attitude, die das Paar ausstrahlt, ist schon irgendwie fesselnd.

Gil Ofarim – Ekaterina Leonova bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Auf meiner „Positiv-Liste“ stehen auch Gil Ofarim – Ekaterina Leonova. Ich fand den Gil sogar besser bei der Salsa, als Ekaterina. Das allerdings hatte ich auch so erwartet. Ekaterina Leonova, so liebreizend sie auch ist, war doch sehr hart beim Tanzen selbst. Das würde ich gern bei einer sanfteren, melodischeren Salsa einmal sehen. Der Titel von den Gipsy Kings ist zwar als Salsa zu vertanzen, aber doch mehr Flamenco. Gil Ofarim ist typbedingt wohl etwas „cooler“ und weicher und zusammen mit der Choreo hat das gestern für die 2. Show bei Let’s dance 2017 gut zusammengepasst.

Mir war aufgefallen, dass der Tanz nach dieser Fall-Figur mittendrin (die auch im Einspieler häufiger zu sehen war) flüssiger und freier wurde. Vielleicht war das ein Knackpunkt, der erst klappen musste? Ob der Tanz insgesamt nun gleich eine 10 war… Diese Diskussion will ich jetzt nicht anfangen. Da geht in ein paar Wochen ganz bestimmt noch mehr in Sachen Geschmeidigkeit – hoffe ich und bin mir eigentlich sicher.

Falls sich Ekaterina Leonova nochmal fragen sollte, warum sie immer so knappe Outfits von der RTL-Garderobe bekommt: Weil’s einfach gut aussieht!

Giovanni Zarrella – Christina Luft bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Am besten gefallen haben mir gestern eigentlich Giovanni Zarrella – Christina Luft! Das war eine wunderschöne Choreografie und vor allem eine schön erzählte Geschichte. Ich hab mir das Video von dem Song nicht noch einmal angesehen und weiß deshalb nicht, ob daher diese Uniform kommt. In meiner Erinnerung hat „La Boum“ (Die Fete, ein Teenager-Kultfilm in den 80ern mit Sophie Marceau und Pierre Cosso) nichts mit so einer Sissi-Geschichte zu tun. Ist mir aber auch egal, weil mich dieser Tanz in seiner Art und seiner Ausführung für sich ein- und gefangen genommen hat. Sehr gut, Christina Luft! Hatte ich so nicht erwartet – auch sie ist als Profi ja das erste Mal bei Let’s dance dabei. Giovanni Zarrella traue ich ebenso wie Gil Ofarim eine ganze Menge zu bei Let’s dance 2017 und freue mich deshalb auf mehr!

Bastiaan Ragas – Sarah Latton bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Viel erwartet wurde (von anderen) von Bastiaan Ragas. Aber, das war gestern nicht mehr als ein Anfang, fand ich. Da hat Sarah Latton in der Choreo und tänzerisch doch ne ganze Menge weg geschleppt und (von ihm) abgelenkt… Fast so ähnlich wie bei Heinrich Popow – Kathrin Menzinger. Eine fast doppelt so hohe Punktzahl wie Chiara Ohoven – Vadim Garbuzov habe ich da nicht gesehen. Ich will jedoch nicht ungerecht sein. Das mit der OP war sicher eine schwierige Situation und ich will deshalb abwarten, wie sich das bei Bastiaan Ragas – Sarah Latton entwickelt. Das Hemd hat übrigens so wenig zum Anzug gepasst, wie der Dutt zu Sarah Latton. Ein bisschen schade um das schöne „Kleid“…

Ann-Kathrin Brömmel – Sergiu Luca bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Zu denen, die Zeit braucht, um sich bei Let’s dance einzufinden, gehört auch Ann-Kathrin Brömmel. Ähnlich wie letzte Woche schon, war das aber sehr ordentlich gestern. Mir war die Choreografie von Sergiu Luca etwas zu statisch, dem Jive fehlte etwas das Feuer. Mehr ging aber vielleicht nicht? Das kann ich nicht beurteilen. Ann-Kathrin Brömmel – Sergiu Luca gehören für mich zu recht ins obere Drittel der Punkte-Tabelle bei Let’s dance am 24.3.2017! Das gute Ergebnis sollte Ann-Kathrin Mut machen und Sicherheit geben! Ich bin da optimistisch, dass die Tänze immer besser werden! Da macht das Zusehen und Mitverfolgen der Entwicklung Spaß!

Maximilian Arland – Isabel Edvardsson bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Nicht ganz so gelungen im Vergleich dazu war der Tanz von Maximilian Arland – Isabel Edvardsson. Die sich ergebenden 11 Punkte Unterschied (mehr als das Tanzpaar überhaupt bekommen hat), sehe und verstehe ich allerdings nicht. So schlecht fand ich Maxi Arland nämlich gar nicht. Hätte vom Tanzen her gut in einen frühen Salsa-Mittelstufe-Kurs gepasst… Wenn man die Zeit bedenkt, die zum Üben zur Verfügung stand, ist das doch ein respektables Ergebnis! Ich fand aber schon, dass die Choreografie viel verschenkt hat. Da war doch unheimlich viel Luft drin, in der eigentlich nichts passierte. Das betrifft nicht nur diesen Mariachi-Mexico-Beginn, den ich auch nicht verstanden habe. Aber, nachdem, was Maximilian Arland im Einspieler erfreulich ehrlich angesprochen hat und weil Isabel Edvardsson ein erfahrener Let’s-dance-Profi ist, will ich mal vermuten, dass einfach nicht mehr ging gestern.

Vanessa Mai – Christian Polanc bei Let’s dance am 24.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Bei Vanessa Mai – Christian Polanc schlagen gleich 2-3-4 Herzen in meiner Brust. Einerseits war das wieder eine sehr temporeiche, engagierte und temporeiche Choreografie von Christian Polanc, die auch sehr gut vertanz war von Vanessa Mai. Die Kicks zu sehen, hat schon Spaß gemacht! Und den Anfang aus dem Tunnel fand ich übrigens vom Bild her sehr gelungen. Andererseits war es eben tatsächlich schon fast eine zu starke Vermischung von Jive, Boogie-Woogie, Rock’n’Roll – die aber (wieder einerseits) bezüglich der Tänze und vor allem bei der Musik „Kids of America“ auf der Hand liegt bzw. lag.

Wenn wir ehrlich sind, wird bei Let’s dance so viel gemischt und „geschludert“ -das fängt bei der Musikauswahl an und geht bis zur Interpretation der Tänze, die teilweise sehr frei ist (ich erinnere nur an die beiden Tangos in dieser Sendung)-, da muss man hier nun nicht anfangen, pingelig zu werden. Oder man macht es dann konsequent und bei allen Paaren. Aber: Let’s dance ist eine Show! Also beklagen wir uns nicht über Showtänze!

Ähnlich bei der Kritik an den Schuhen seitens der Jury. Mich persönlich stört das nicht, die Schuhe passten ja zum Outfit, aber die Jury kann das natürlich zum Ansatz bringen. Warum tut sie es dann aber nicht und zieht nicht ein/zwei Punkte ab? Wenn die Jury es als Vorteil gegenüber anderen Tanzpaaren wertet, mit flachen Schuhen zu tanzen, wäre das nur konsequent und gerecht und hätte nun auch nicht gleich zum Ausscheiden des Paare geführt. Vanessa Mai – Christian Polanc wären dann immer noch ganz vorn mit dabei gewesen.

Da schien mir der kritische, in die Zukunft gerichtete, Ansatz von Joachim Llambi nicht nur verständlich, sondern auch gerechtfertigt. Zwar gebe ich Motsi Mabuse auch recht, dass man nur beurteilen kann, was konkret gezeigt wurde. Trotzdem kann ich den Gedanken von Joachim Llambi nachvollziehen und sehe es auch ähnlich. Motsi grätscht mir übrigens überhaupt zu viel dazwischen und sollte sich mehr auf ihr eigenes Urteil konzentrieren, statt das der anderen Juroren zu beurteilen und zu kommentieren.

Andererseits habe ich keine Sorge, dass Christian Polanc nicht auch ganz anders kann, wenn es statt schnell und actionreich dann weich und elegant wird. Hier war vielleicht die Zuweisung des Tanzes seitens der RTL-Redaktion recht unglücklich. Hätte ja auch ein Standard sein können! Ähnlich sicher, wie der Startplatz einigen sauer aufstoßen wird, was gar nicht nötig wäre, denn das Paar hätte ja mittendrin oder als erstes genauso getanzt.

Aber offenbar hat man bei RTL Sorge um die Einschaltquote zu später Stunde. Und ganz ehrlich: Mir ist Let’s dance 2017 auch mindestens ne Stunde zu lang. Wie letzten Freitag schon hatte ich nach dem 2. Block Tanzpaare die Nase eigentlich voll und hätte „Feierabend“ machen wollen… Das war so gegen 22.40 Uhr. Ganz bestimmt wäre die Einschaltquote höher, wenn man die Sendungen nicht bis nach Mitternacht hinzotteln würde. Das hält manche ab, sich die Sendung anzuschauen. Die „gestalteten“ Einspieler mit Kostümen, Schminke, und sogar Spielszenen (Faisal) wären z.B. nicht nötig…

Die Einschaltquoten und die Punkte von gestern finden Sie übrigens im Artikel Let’s dance 2017 Statistik – Tänze, Punkte, Einschaltquoten.

Nicht schaffe ich jetzt die 3 Paare Angelina Kirsch – Massimo Sinato, Faisal Kawusi – Oana Nechiti und Anni-Friesinger-Postma – Erich Klann. Das muss ich auf den späteren Vormittag verschieben…

Warum steht eigentlich „Skandal um Rosi“ in der Überschrift? Nun, für das 80er-Jahre-Special von Let’s dance 2017 hatte ich mir in der Vorbereitung für die Artikel die Top-Hits in den 80er-Jahren aufgeschrieben und hatte die Idee, die Tanzpaare und ihren Leistungen mit einstigen Hits als Überschrift zu beschreiben. „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang, aus dem diese Liedzeile stammt, landete aus irgendeinem Grund ganz oben auf dieser Liste. Vielleicht,weil das schon 1981 war. Übrig geblieben von der Idee ist aber nach den konkreten Ergebnissen und Ereignissen bei Let’s dance am 24.3.2017 leider nur die Überschrift… Also ganz profan!

