Linda Hesse Konzerte 2017 und Akustik-Tour

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 13.03.2017

Linda Hesse gibt einige Konzerte 2017 und geht auf eine -wenn auch kurze- Sonnenkind-Akustik-Tour 2017. Linda Hesse hatte bereits im letzten Jahr beim Erscheinen ihrer aktuellen CD „Sonnenkind“ ein paar Akustik-Videos veröffentlicht, die sehr gut angekommen waren. In diesem Sound-Kleid werden dann auch die neuen Linda-Hesse-Konzerte 2017 sein. Die Tour im Mai 2017 hat zur Zeit nur 4 Konzerte in Dresden, Hamburg, Berlin und Magdeburg. Vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Außerdem ist zur Zeit ein Konzert gemeinsam mit Kerstin Ott für den Oktober 2017 avisiert.

Konzert-Termine Linda Hesse 2017

Sollten zu den derzeit angekündigten Konzerten der Akustik-Tour von Linda Hesse weitere dazu kommen, ergänzen wir die hier natürlich! Die Karten gibt es ab knapp 40 € direkt bei eventim.

Linda Hesse in Dresden am 13. Mai 2017 im Blauen Salon

Hamburg am 14. Mai 2017 im Stage Club

Berlin am 15. Mai 2017 im Wintergarten Variete

Linda Hesse in Magdeburg am 22. Mai 2017 im alten Theater am Jerichower Platz

Das Konzert mit Kerstin Ott, Linda Hesse und Band ist am 14. Oktober 2017 in Uelzen in der Jabelmann Veranstaltungshalle. Diese Tickets gibt es ebenso ab knapp 40 € aber unter einem anderen Link bei eventim.

