Lindsey Stirling Konzert Tour 2017

Lindsey Stirling geht auf Konzert Tour 2017 und macht dabei im März 2017 auch in Deutschland und Österreich halt. 7 Konzerte von Lindsey Stirling sind im Rahmen der Brave Enough Tour 2017 in Deutschland und Österreich geplant – in München, Stuttgart, Wien, Berlin, Hamburg, Oberhausen und Frankfurt.

Im letzten Sommer hatte Lindsey Stirling ihre letzte CD „Brave enough“ veröffentlicht. Wir hatten darüber berichtet. Die ist auch Hauptinhalt der jetzt geplanten Konzerte. Dabei gibt es nicht nur einen Musik-Mix aus Pop und Klassik, sondern man darf auch eine entsprechende Bühnen-Show mit vielen Tanz-Elementen erwarten. Hier mal ein Ausblick, in welche Richtung es gehen könnte:

Konzert-Termine Lindsey Stirling 2017

Die Tickets für die Konzerte gibt es ab ca. 50 €. Manchmal, aber nicht überall, gibt es verschiedene Preis-Kategorien. Alle Lindsey-Stirling-Konzerte beginnen um 20.00 Uhr. Geplant sind derzeit folgende Konzerte – die Ticket gibt es bei eventim:

München am 2. März 2017 in der Zenith Kulturhalle

in der Zenith Kulturhalle Stuttgart am 6. März 2017 in der Porsche Arena

in der Porsche Arena Wien am 7. März 2017 in der Wiener Stadthalle

in der Wiener Stadthalle Berlin am 9. März 2017 in der Max-Schmeling-Halle

in der Max-Schmeling-Halle Hamburg am 11. März 2017 in der Sporthalle Hamburg

in der Sporthalle Hamburg Oberhausen am 13. März 2017 in der König-Pilsener-Arena

in der König-Pilsener-Arena Frankfurt am 14. März 2017 in der Jahrhunderthalle Frankfurt

