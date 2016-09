Maite Kelly 2016: Neuer Schlager „Sieben Leben für Dich“

Maite Kelly hat den Deutschen Schlager für sich entdeckt. Mit „Sieben Leben für Dich“ veröffentlicht sie den ersten Titel ihrer neuen CD. Die heißt auch so, also „Sieben Leben für Dich“ – und der neue Titel ist gleich ein Schlager der ersten Güte: Wunderbar tanzbar! Die Tanzbarkeit ihrer Schlager war ihr auch wichtig, verriet uns Maite Kelly in einem Interview zum bevorstehenden neuen Album, dass wir in der Woche veröffentlichen, wenn auch das ganze Album kommt, also um den 14. Oktober 2016 herum.

Auf den Geschmack, sich mehr mit dem Schlager zu beschäftigen, ist Maite Kelly gekommen, als sie mit Roland Kaiser für dessen Album „Seelenbahnen“ zusammengearbeitet hat. „Warum hast Du nicht Nein gesagt“ ist wohl der bekannteste und erfolgreichste ihrer Titel daraus und zum Hit geworden. Der neue Song „Sieben Leben für Dich“ steht diesem Hit in nichts nach. Wir sind davon überzeugt, das Lied wird ein neuer Schlager-Hit, der die Discofox-Freunde in Scharen und für lange Zeit immer wieder auf die Tanzflächen ziehen wird! Ein sehr gelungenes Stück, zu dem neben Maite Kelly selbst auch weitere erfahrene Schlager-Komponisten und -Texter beigetragen haben: Olaf Bossi (z.B. Beatrice Egli, Wolkenfrei), Felix Gauder (z.B. Wolkenfrei, Ella Endlich, Andrea Berg, Julian David) und Oli Nova (z.B. Wolkenfrei, Norman Langen, Fantasy). Klasse Arbeit, alle Vier!

Und weil wir von „Sieben Leben für Dich“ so begeistert sind, haben wir den Titel in unseren Schlager-Charts vorgestellt. Sie können Sie dort für Maite Kelly abstimmen und sie unterstützen.

Wer unsere Schlager-Hitparade noch nicht kennt: Dort gibt es immer aktuelle Hits und neu jetzt auch einen Player, mit dem Sie alle Schlager dort hintereinander hören können – in der Reihenfolge der aktuellen Charts. Wenn man so will, eine Art „Schlager-Radio“.

Aber hier im Video von „Sieben Leben für Dich“ von Maite Kelly können Sie sich gleich selbst einen Eindruck von dem Schlager machen:

Mehr Nachrichten über Maite Kelly finden Sie in unserem Stichwort. Mehr Schlager-Nachrichten finden Sie immer in unserem Schlager-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien bei uns oder Sie schauen allgemein unter Unterhaltung.