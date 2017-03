Marta Arndt – Jörg Draeger beim Training für Let’s dance 2017

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 17.03.2017

Marta Arndt trainiert mit Jörg Draeger für Let’s dance 2017. Ein Cha Cha Cha steht auf dem Plan für Let’s dance am 17.3.2017. Jörg Draeger und Marta Arndt hatten zum Foto-Termin nach Berlin-Steglitz eingeladen, um vorsichtig erste Eindrücke von ihrem Let’s-dance-Training zu vermitteln. Sie zeigen ein paar Posen aus dem kommenden Cha Cha Cha, mit dem Jörg Draeger und Marta Arndt die Jury und die Let’s dance- Zuschauer wenigstens und erst einmal so weit von sich überzeugen wollen, dass sie nicht als Erste bei Let’s dance 2017 ausscheiden müssen. Alles andere wird sich dann zeigen…

Als ein paar Fotografen auf die Idee kommen, Jörg Draeger solle sich doch an den Flügel setzen, der weiter hinten im Tanzstudio steht, und Marta Arndt sich „lasziv“ drauf legen, muss man aufpassen, dass man nicht auf dem Schmalz ausrutscht, der aus den Kameras zu fließen scheint. „Geh auf’s Ganze!“ ist das wohl bekannte Motto? Aber, Jörg Draeger rettet die Situation für mich, in dem er für jeden deutlich vernehmbar betont, es mögen bitte keine Missverständnisse entstehen: Er könne weder tanzen noch Klavier spielen! Danke! Und ich muss es zugeben, es entstehen so ein paar ganz schöne Fotos von Marta Arndt und Jörg Draeger.

Bange wird mir eigentlich nicht wegen Let’s dance heute abend. Klar, die ganze Gruppe von Let‘ dance 2017 ist stark und ein Paar wird nun mal das erste sein müssen, das ausscheidet. Aber Marta Arndt und Jörg Draeger sollen es nicht sein, bin ich optimistisch – auch wenn ich sonst kein anderes Paar benennen möchte oder überhaupt eines nennen könnte…

Jörg Draeger scheint recht fit zu sein. Zwar sehen wir ihn bei diesem Training nicht tanzen, aber er macht einen guten Eindruck. Immerhin ist Jörg Draeger inzwischen 71 1/2 Jahre alt. In dem Alter könnte mancher nicht bei einer Tanz-Show an den Start gehen. Vielleicht ein Überbleibsel seiner Zeit bei der Bundeswehr? Immerhin soll er Major der Reserve sein (steht bei Wikipedia). Vermutlich verlässt er sich nicht darauf und ist noch aktiv.

Um seine Tanzpartnerin Marta Arndt muss Jörg Draeger sich keine Sorgen machen. Die ist „fit wie ein Turnschuh“ und kommt praktisch direkt aus dem Turnier-Betrieb als Profi-Tänzerin zu Let’s dance – eine der besten Latein-Tänzerinnen die Deutschland derzeit hat; amtierende Deutsche Meisterin Latein in der DTV Professional Division und Vize-Weltmeisterin im Jahr zuvor in der WDSF – PD.

Mehr über die Profitänzerin finden Sie in unserem Stichwort Marta Arndt. Alle Artikel über die RTL-Tanz-Show finden Sie unter dem Stichwort Let’s dance 2017 oder auch Let’s dance, wenn Sie sich für ältere Staffeln der Tanz-Show interessieren. Artikel allgemeinerer Natur finden Sie in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.