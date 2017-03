Maximilian Arland veröffentlicht neue CD „Liebe in Sicht“

Für Maximilian Arland ist das Frühjahr 2017 wohl auch ein Aufbruch. Am 17.3.2017 veröffentlicht er seine neue CD „Liebe in Sicht“, er startet bei Let’s dance 2017 mit Isabel Edvardsson als prominenter Kandidat, aus Maxi wurde Maximilian und in Berlin, wo er mittlerweile lebt, fühlt er sich wohl.

Mit seinem neuen Album „Liebe in Sicht“ versucht Maximilian Arland aber offenbar auch, Balance zu halten. Darauf sind teils recht moderne Schlager, teils aber auch solche Lieder, für die ihn seine Fans bisher schon liebten. Manchmal sieht man ihn regelrecht auf dem Bildschirm durch die Landschaft streifen oder singend durch ein TV-Set flanieren.

Aus dieser Sicht ist ihm das neue Album „Liebe in Sicht“ gelungen! Das kann man schon sagen, auch wenn es für eine regelrechte CD-Kritik noch zu früh ist. Dafür war heute, am 17.3.2017, noch nicht genug Zeit. Auch in ein Schlager-Album muss man sich einhören, um es gerecht beurteilen zu können. Die Fans von Maxi Arland aber werden ganz bestimmt bestens bedient, so der erste Eindruck.

„Liebe in Sicht“ ist auch die erste Auskopplung aus dem Album. Der Titel ist derzeit auch in unserer Schlager-Hitparade zu hören. Wenn Sie Maximilian Arland unterstützen wollen, können Sie dort für ihn abstimmen!

Das Album hat insgesamt 14 Titel. 13 davon sind neue Schlager, wenn wir das richtig einschätzen. Das letzte Lied auf der CD ist ein Cover des bekannten Schlagers „Ganz in Weiß“ von einst Roy Black. Es gibt das Album als CD für 17,99 € und als mp3-Download für 9,19 €. Wer amazon music abonniert hat, kann das ganze Album auch ohne zusätzliche Kosten hören.

Wenn Sie sich für Maximilian Arland bei Let’s dance interessieren, schauen Sie bitte in unsere umfangreiche Berichterstattung unter dem Stichwort Let’s dance 2017. Dort gibt es gerade aus dieser Woche auch ein paar extra Fotos im Artikel Isabel Edvardsson – Maxi Arland mit Quickstep bei Let’s dance 2017.

