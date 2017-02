Melissa Naschenweng veröffentlicht neue CD „Kunterbunt“

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 10.02.2017

Melissa Naschenweng veröffentlicht ihre neue CD „Kunterbunt“ am 24.2.2017. Der Titel der CD soll Programm sein, auch was die musikalische Ausrichtung der neuen CD betrifft. Die pink-farbene Harmonika, die seit 20 Jahren (da war sie noch Kind) zu ihr gehört, wie ein Schatten, ist nur ein Fingerzeig. Melissa Naschenweng kommt aus Österreich und ist sehr heimatverbunden. Das wird man auch auf der neuen CD „Kunterbunt“ hören, aber eben nicht nur.

Melissa Naschenweng kennen vielleicht noch nicht so viele Schlager-Fans, aber ihr Weg führt stetig aufwärts. Vor 6 Jahren schon veröffentlichte Melissa Naschenweng ihre erste CD, es folgten viele Live-Auftritte auf unterschiedlichsten Bühnen, diverse TV-Auftritte und Chart-Erfolge. Auch in Salsango war sie schon in den Schlager-Charts vertreten. Das neue Album „Kunterbunt“ ist nun das Dritte von Melissa Naschenweng.

Im letzten Jahr war sie erfolgreich mit dem Titel „Die ganze Nacht„, der auch in 2 Versionen auf der neuen CD ist. Die neue Single nun heißt „Das Größte“ und erzählt von einer rührenden Geschichte der Großeltern von Melissa, die auch im Video zu sehen sind. Wir zeigen hier beide Titel als Video. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere an den erstgenannten Song noch…

Das Album“Kunterbunt“ gibt es derzeit nur als CD für 17,99 €. Ein mp3-Download ist avisiert, aber noch nicht verfügbar. Deshalb verlinken wir hier noch den Titel „Die ganze Nacht“, den es als mp3 schon gibt und in 3 unterschiedlichen Versionen – von denen Sie natürlich auch nur eine einzeln kaufen können. Leser, die amazon music haben, können die Songs auch ohne zusätzliche Kosten hören.

