Michel Telo Geburtstag, neuer Song O Mar Parou veröffentlicht

Michel Telo hat eine neue Single veröffentlicht. Der neue Song von Michel Telo heißt „O Mar Parou„. Bestens in Erinnerung ist uns Michael Telo mit seinem Song „(Nossa Nossa) Ai Se Eu Te Pego„. Der neue Song „O Mar Parou“ steht diesem Hit in nichts nach und geht genauso in die Beine…

Außerdem hat Michel Telo heute (am 21. Januar) Geburtstag. Er wird 36 Jahre alt und Salsango gratuliert ganz herzlich. Beste Gelegenheit auf seinen neuen Song „O Mar Parou“ aufmerksam zu machen und vielleicht auch, um an „(Nossa Nossa) Ai Se Eu Te Pego“ zu erinnern. Deshalb unten beide Videos.

Michel Telo kommt aus Brasilien und ist dort sehr populär. Schon als Jugendlicher spielte er in einer Band, deren letztes Album sogar für einen Latin Grammy nominiert war. 2010 hatte er dann als Solo-Künstler seinen ersten Nr-.1-Hit mit „Fugidinha“. International kam dann 2011 der Durchbruch: „(Nossa Nossa) Ai Se Eu Te Pego“ war zwar bereits in Brasilien im Sommer 2011 ein weiterer Nr.1-Hit von Michel Telo, weltweit berühmt wurde das Lied aber erst durch den Fußballer Neymar, der ein Video aus der Umkleide-Kabine veröffentlichte und nach dem Song tanzte. Im Herbst 2011 übernahm Fußballer Cristiano Ronaldo die typischen Tanzbewegungen daraus beim Tor-Jubel auf dem Fußball-Platz. Das typische Hüftkreisen verbreitete sich schnell und Michel Telo’s Nossa Nossa wurde ein Hit in Spanien, Italien, Belgien und der Niederlande. In Deutschland trug das Dschungelcamp im Januar 2012 und Fußballer Ailton zur Popularität bei, weil er den Song ständig sang und dazu die Hüften kreisen ließ. Der Titel schoss auf Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hielt sich dort mehrere Wochen – und war dann der bis dahin am meisten verkaufte Download-Song hier bei uns.

Auch für Salsango hat der Titel eine besondere Bedeutung. Bei Let’s dance tanzten Rebecca Mir und Massimo Sinato danach eine atemberaubende Salsa, die bis heute zu den beliebtesten Let’s-dance-Tänzen gehört. Unser Artikel über diese Salsa von Rebecca Mir und Massimo Sinato war lange Zeit der meist gelesenste Artikel über Let’s dance und steht heute immer noch in den Top-10 der beliebtesten Let’s-dance-Artikel bei uns und in den Top-100 der überhaupt am meisten gelesensten Artikel in Salsango.

