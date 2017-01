Michelle bei DSDS 2017 attraktiv und souverän, die schönsten Fotos

Schlager-Sängerin Michelle macht in der Jury bei DSDS 2017 eine ausgesprochen gute Figur und sieht auch sehr gut aus! Michelle hat eine neue Frisur, einen Bob mit offenbar einem modernen Schnitt, der verschiedene und sehr attraktive Stylings möglich macht. Ihre Outfits bei DSDS 2017 sind schick, modern und auch mal sexy – aber nie zu extravagant. Als Jury-Mitglied agiert Michelle souverän und noch ein Stück angenehmer, als im letzten Jahr. Sie scheint etabliert und ihre Rolle gefunden zu haben. Ihr Gesicht macht einen etwas fülligeren Eindruck als vor Jahresfrist, was ihr gut steht. Das kann allerdings auch täuschen, weil Michelle die Haare ja jetzt etwas länger trägt, als im letzten Jahr. Egal wie: Michelle scheint mit sich im Reinen und zufrieden zu sein.

Offenbar ist es von Vorteil, in der DSDS-Jury eine gewisse Kontinuität zu wahren und nicht ständig alle möglichen Jury-Plätze durchzutauschen. Auch H.P. Baxxster ist in der Jury ja eine sehr angenehme Erscheinung. Selbst Dieter Bohlen scheint die Allianz mit den erfahrenen Kollegen bei DSDS an seiner Seite gut zu tun. So macht das Spaß!

Michelle geht ab Anfang Februar 2017 auch auf große Konzert-Tour. Noch während DSDS 2017 läuft, wird sie also parallel zu dieser Show quer durch Deutschland Konzerte geben. Das ist möglich, weil die DSDS-Castings und Recalls bereits abgedreht sind. Zu den DSDS-Live-Shows im April 2017 und beim Finale imMai 2017 wird Michelle keine derartigen Verpflichtungen haben. Wer sich genauer für die Michelle-Tour 2017 interessiert, schaut bitte in den Artikel Michelle Konzerte 2017 Deutschland, Österreich und Schweiz. Dort findet Ihr alle Termine, Orte und auch Ticket-Links.

