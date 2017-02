Musik aus „Fifty Shades of Grey 2: Gefährliche Liebe“ (Soundtrack)

„Fifty Shades of Grey 2: Gefährliche Liebe“ ist nicht nur im Kino ein Hit, auch die Musik, der Soundtrack, hat es wieder in sich. Die Musik, die im Kino den Film, die leidenschaftlichen, nachdenklichen oder auch prickelnden Szenen begleitet, war im ersten Teil schon gut und hat die Hitparaden geprägt. Das wird in diesem Jahr mit dem Soundtrack „Fifty Shades of Grey 2: Gefährliche Liebe“ wohl kaum anders sein.

Es ist schon erstaunlich, wie so ein Titel nicht nur als Buch, als Kino-Film, als Hörbuch, DVD ein Hit sein kann, sondern auch z.B. die Bücher prägt, die in den letzten 2 Jahren auf den Markt gekommen sind. Kaum ein Frauen-Roman, in dem es nicht erotisch wird – mal mehr, mal weniger, aber doch deutlich vernehmbar.

Dass Filmmusik oder Musik aus Filmen die Hitparaden eines Jahres beherrscht, ist nicht neu und durchaus verständlich, wenn viele Leute den Film sehen und darüber überall diskutiert wird. dagegen. das gibt es wohl seit es Filme gibt und nicht erst seit Dakota Johnson und Jamie Dornan alias Anastasia und Christian Grey. Die Track-Liste ist auch voller bekannter Namen und andere werden bald bekannt sein.

Es gibt den Soundtrack, der 67 1/2 Minuten lang ist, als CD für 14,99 € und als mp3-Download für 9,99 € und wer amazon music sein eigen nennt, kann die Musik aus „Fifty Shades of Grey 2: Gefährliche Liebe“ auch ohne zusätzliche Kosten hören.

Das Video von „Fifty Shades of Grey 2: Gefährliche Liebe“ gibt es noch nicht, ist aber als DVD, als Blue-ray und auch als Streaming angekündigt. Unter diesem Link könnt Ihr den Film inallen Varianten vorbestellen oder, wenn dann verfügbar auch kaufen bzw. anschauen.

