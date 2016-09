Neue Salsa-CD „Overflow“ von Edwin Sanz veröffentlicht

Nun ist sie also raus, die neue Salsa-CD „Overflow“ von Edwin Sanz. Passend dazu kommt auch das Video zum Titel „I put a spell on you„. Der Song wurde schon vor einiger Zeit zum Album vorausgekoppelt und ist in unseren Salsa-Charts vertreten. Nur das neue Video müssen wir noch ergänzen. Bisher war es ein reiner Audio-Track.

Der Salsa-Song greift im Wesentlichen auf Bewährtes aus dem „Hause“ Edwin Sanz – Alex Wilson auf und deshalb ist man auch schnell damit vertraut. Ein paar neue Elemente sind jedoch auch zu dabei…

Leider hab ich das ganze Album noch nicht ausführlich hören können. Deshalb möchte ich mich auf die Nachricht über das Erscheinen des Albums beschränken und kein Urteil dazu abgeben. Dazu brauche ich einfach mehr Zeit.

Aber, neue Salsa-CDs werden selten genug veröffentlicht, weshalb die Info auch unbedingt raus sollte…

Bei uns gibt es das Album derzeit nur als mp3-Download. Eine CD könnte man nur importieren (lassen), was aber recht teuer ist. Das lohnt sich nicht. Ich rechne damit, dass das Album auch alsbald hier bei uns als CD erscheint…

Empfehlen wollen wir Euch unser Salsa-Magazin mit vielen aktuellen Infos. Mehr solche Meldungen findet Ihr bei uns unter Salsa-Musik oder allgemein im Bereich Unterhaltung.