Neuigkeiten und Interessantes bei Salsango

Neuigkeiten aus der Salsango-Redaktion – Grafik: Thorben Wengert – pixelio.de

Liebe Salsango-Leser!

Es gibt wieder Neuigkeiten bei Salsango bezüglich der Technik, dem Layout und der Nutzbarkeit. In den letzten Tagen und Wochen werden Sie vielleicht einige Veränderungen in unserem Salsango-Magazin bemerkt haben. Zwar arbeiten wir regelmäßig im Hintergrund an Verbesserungen, aber 1-2 Mal im Jahr sind das (für uns) recht grundlegende Änderungen, die sie hoffentlich nur beiläufig bemerken. Wir sind nämlich bemüht, die Struktur, die Navigation durchs Magazin und auch das wesentliche Aussehen der Seite möglichst konstant zu halten. Dabei war es immer unser Ziel, jeden Leser gleich zu bedienen – unabhängig von Geräten, Betriebssystemen, Browsern oder der Größe des Bildschirms – und vor allem niemanden auszuschließen.

Vielleicht ein paar Zahlen, die die Komplexität in dem Zusammenhang andeuten: Von Januar bis März 2017 waren die Leser des Salsango-Magazins mit

37 verschiedenen Betriebssystemen und Browsern bei uns unterwegs,

mit 1256 verschiedenen Bildschirmgrößen und -Auflösungen,

kamen über 7723 unterschiedliche Internet-Anbieter

aus 152 Ländern (über 90% natürlich aus Deutschland, Österreich, der Schweiz) und

mit 126 unterschiedlichen Spracheinstellungen.

Die derzeit wichtigste Information aber ist, dass

57% der Besucher mit einem Smartphone,

30% mit einem Desktop-PC und

13% mit einem Tablet bei uns waren und

allein mobil mit 1854 unterschiedlichen Geräte-Konfigurationen.

Im letzten Jahr waren die Zahlen bereits so, weshalb wir uns darauf konzentriert hatten, dass die Seiten schneller laden und mobil ähnlich nutzbar sind und aussehen, wie bei großen Bildschirmen. Eine der gravierendsten Veränderungen war dann sicher die Einführung spezieller, s.g. AMP-Seiten durch die Suchmaschine Google in deren Suchergebnissen, die jedoch nur eine eingeschränkte Funktionalität und ein vereinfachtes Layout erlauben – gegenüber dem bis dahin Üblichen. Das ist der Preis für noch einmal schnellere Lade-Zeiten der Seiten. Wir arbeiten immer wieder daran, eine Kongruenz zwischen den AMP- und den „normalen“ Seiten herzustellen, was leider nur schrittweise gelingt.

In diesem Jahr haben wir weiter an Verbesserungen gearbeitet, u.a. in dem wir

die Fotos optimieren, auch mittels neuer Formate,

mit einem neuen Kommentarsystem nicht nur schneller sind, sondern auch leserfreundlicher

die Seiten-Paginierung in Übersichten verändert und

die Navigation im Magazin für Mobil-Geräte vereinfacht und möglichst vereinheitlicht haben.

Die durchschnittliche Ladezeit wurde nach unseren letzten Tests dadurch um bis zu 2/3 reduziert. Dahinter stecken viele Veränderungen an der Programmierung und der Technik, die für die meisten von Ihnen vermutlich nicht interessant sind. Wir haben z.B. die Server-Konfiguration erweitert und neue Software im Einsatz. Zudem sind weitere Verbesserungen und Anpassungen an aktuelle Erfordernisse schon geplant. Wer sich da für Details interessiert, kann sich gern konkret mit Fragen an uns wenden. Das neue Kommentar-System werden wir zum Ende der Woche noch einmal näher vorstellen, weil das von Ihnen ja tatsächlich aktiv genutzt wird.

Wir freuen uns auch, wenn Sie sich an uns wenden, sollte einmal etwas nicht funktionieren! Die Zahlen oben machen deutlich, dass wir selbst bei der gebotenen Gründlichkeit nicht jeden denkbaren Fall überprüfen können. Manchmal passieren aber auch unbeabsichtigt Dinge, die uns nicht auffallen. So hatte uns an diesem Wochenende ein Leser darauf hingewiesen, dass etwas nicht ging, was seit Jahren klaglos auf Salsango funktionierte. Der Grund war eine neue Software, bei der wir eine Einstellung nicht richtig angepasst hatten. Manchmal machen wir Veränderungen auch wieder rückgängig, wenn sie sich nicht als so positiv erweisen, wie wir zuvor dachten…

Leider blieb durch die Arbeit im Hintergrund inhaltlich manches liegen und etliche Seiten bzw. Artikel müssen noch aktualisiert oder auf die neuen Bedingungen hin überarbeitet werden. Das wird alles noch seine Zeit brauchen, denn aktuelle Ereignisse und Themen sollen natürlich weiter im Vordergrund stehen.

Wenn Sie Wünsche, Ideen und Verbesserungsvorschläge haben, sind uns die immer willkommen!

Ihr Karsten Heimberger