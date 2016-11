Österreichische Staatsmeisterschaft 2016 Standardtänze 5.11.2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 7.11.2016

Tanzsport. Am 5.11.2016 tanzte der Österreichische Tanzsport-Verband (ÖTSV) seine Österreichische Staatsmeisterschaft 2016 in den Standardtänzen. Vasily Kirin – Ekaterina Prozorova sind nun zum 3. Mal in Folge Östereichischer Staatsmeister. Das Tanzpaar vom UTSC Forum Wien konnte den Titel ganz souverän verteidigen, denn Vasily Kirin – Ekaterina Prozorova gewannen nicht nur alle Einzeltänze, sondern konnten ausnahmslos alle Wertungsrrichter überzeugen, dass sie das beste Standard-Tanzpaar Österreichs sind.

Bei den folgenden Tanzpaaren im Finale der Östereichischen Staatsmeisterschaft Standardtänze 2016 war das Ergebnis weniger eindeutig, wenn auch die nominale Platzziffern-Tabelle das hergibt. Für die Plätze 2-5 dieser ÖStM 2016 muss man teils schon profunder Kenner des Skating-Systems sein. Soll heißen, die Tanzpaare auf den folgenden Plätzen unterschieden sich teils ganz erheblich in den Einzel-Wertungen den Preisrichter. Also, auch wenn sich unter dem Strich eine deutliche Platzvergabe ergibt, waren diese Plätze hart umkämpft und umstritten.

Hier ein paar O-Töne aus Sankt Veit an der Glan in Kärnten, wo die ÖStM Standard 2016 ausgetanzt wurde:

Ekaterina Prozorova: „Es war ein fantastischer Abend für uns. Das Publikum hat uns toll unterstützt und wir haben jeden Tanz genossen. Jetzt heißt zurück ins Training und wieder voll auf WM-Kurs.“

Die neuen Vize-Staatsmeister Standard 2016 sind Vaclav Malek – Catharina Dvorak. Wegen einer längeren Verletzungspause war Catharina Dvorak glücklich: „Wir freuen uns sehr über den Titel. Vaclavs Verletzungen haben dazu geführt, dass wir keine große Erwartungen hatten. Wir konnten im Finale sehr frei tanzen, im Gegensatz zu früheren Staatsmeisterschaften waren wir diesmal gar nicht kopflastig. Ich schätze, dass das sogar den Ausschlag gegeben hat. Wir hatten einfach sehr viel Spaß auf der Tanzfläche.“

Diesmal mit Platz 3 vorlieb nehmen mussten Klemens Hofer – Barbara Westermayer. Sportlich fair zeigt sich anschließend Barbara Westermayer: „Es war eine schön organisierte Meisterschaft mit tollem Publikum. Wir waren mit unserem Tanzen zufrieden und konnten viele Dinge umsetzen. Das Ergebnis war diesmal nicht zu unseren Gunsten, aber wir gratulieren allen unseren Kolleginnen und Kollegen. Wir werden weiter arbeiten – die nächsten beiden Wochen stehen ganz im Fokus der Vorbereitung auf die beiden Weltmeisterschaften.“

Ergebnis Österreichische Staatsmeisterschaft Standardtänze 2016

Vasily Kirin – Ekaterina Prozorova vom UTSC Forum Wien (Platzziffer 5) Vaclav Malek – Catharina Dvorak vom TSK Juventus Wien (PZ 11) Klemens Hofer – Barbara Westermayer vom TSK Juventus Wien (PZ 16) Andrii Kamyshinyi – Karina Shpakovskaya vom ATSC Imperial Wien (PZ 19) Thomas Reininger – Kristy Puusepp vom UTSK Casino Wien (PZ 25) Roland Pux – Sabine Pux vom TSC Union Linz (PZ 30)

Quellenangabe: Vielen Dank an Anne Sollereder vom ÖTSV-Medien-Team für die Zuarbeit.