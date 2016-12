R. Kelly Funk & Soul Weihnachts-CD 12 Nights of Christmas

R. Kelly legt ein sehr souliges, funky Weihnachts-Album vor. „12 Nights of Christmas“ ist eines der schönsten Weihnachts-Album des Jahres! Wer die alten Soul- und Funk-Nummern mag, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Und wer zu jung ist, um sich selbst an Al Jarreau & Co zu erinnern, kann hier hören, wonach Mama und Papa sich einst in der Discothek in den Armen legten. Damals, als die noch mit Kassettenrecorder nachts vor dem Radio saßen, um sie angesagtesten Hits auch selbst zu haben, wenn das Geld für die Schallplatten nicht reichte oder die in weiter Ferne waren, weil Deutschland noch 2 Teile kannte.

R. Kelly hat die Musik als Weihnachts-Album vorgelegt, die er vermutlich einst selbst als Jugendlicher und junger Mann gehört hat. Er ist Jahrgang 67… Wohlgemerkt geht es um die Art der Musik, nicht um die konkreten Lieder. Vielleicht sind das auch gar nicht alles neue Lieder? Das wissen wir nicht und wollen wir nicht behaupten, aber auch nicht das Gegenteil. Sie sind jedenfalls so täuschend echt nachempfunden, dass man sich direkt zurück versetzt fühlt in jene Zeit, die ich schon beschrieben habe.

Ich bin aber sicher, dass an diesem Weihnachts-Album von R. Kelly auch jeder andere Spaß hat, der Weihnachtsmusik jenseits von Jingle Bells oder Stille Nacht, Heilige Nacht oder anderer schon 1001 Mal durchgenudelter Weihnachtslieder hören mag. Die fehlen hier nämlich völlig und das ist auch sehr angenehm. Alles zu seiner Zeit und um Himmelswillen nichts gegen bekannte oder traditionelle Weihnachtslieder. Hört man ja auch mal gern. Aber nicht nur…

Gerade das ist vielleicht die Stärke dieses Weihnachts-Albums von R. Kelly. Es ist nicht nur die „gute, alte“ Musik, an der ich mich persönlich erfreue, es ist eben auch die etwas andere, eher unkonventionelle Weihnachtsmusik. Viel Spaß dabei!

Es gibt „12 Nights of Christmas“ von R. Kelly als CD für 14,99 €, den mp3-Download für schmale 8,29 € und bei amazon music kann man das Album im Streaming auch ohne zusätzliche Kosten hören.

