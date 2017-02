Rag’n’Bone Man Album „Human “ veröffentlicht

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 18.02.2017

Rag’n’Bone Man hat nun sein offizielles Debüt-Album veröffentlicht, das den Namen seines berühmten Hits „Human“ trägt. Mit Rag’n’Bone Man ist nach Adele & Co. mal wieder ein Phänomen aus der britischen Künstler-Schmiede entsprungen. Weit genug reicht es ja zurück. Das Album“Human“ von Rag’n’Bone Man wird gefeiert und sehr erfolgreich sein, kaum ein Zweifel. Was das in ein paar Jahren wert sein wird, werden wir sehen. Mindestens der Titel „Human“ wird bleiben und vielleicht tut Rag’n’Bone Man es ja eben Adele gleich und erobert die ganze Welt.

Das Album „Human“ gibt es in verschiedenen Varianten, als CD, mp3-Download und Vinyl-Schallplatte. Die normale CD hat nur 12 Songs, die Deluxe-Variante, der mp3-Download und die Vinyl-Platte haben 19 Songs und sehr komfortablen 64 Minuten Spielzeit. Hier sind Songs mit drauf, die in der Vergangenheit schon von Rag’n’Bone Man veröffentlicht wurden. Die Preise reichen 9,99 € bis 22,99 €.

Wer amazon music hat, kann wie immer alles ohne zusätzliche Kosten hören.

