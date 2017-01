Riani mit Samt und Kunstpelz, Mode Herbst 2017 Winter 2018, MBFW Berlin

Riani mag’s kuschelig in der neuen Mode Herbst 2017 – Winter 2018, gezeigt auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin im Januar 2017. Nur bei wenigen Designern kann man die Entwicklung der Mode von Saison zu Saison so fast logisch, wie die Perlen an einer Kette, verfolgen, wie bei Ulrich Schulte von Riani. Dabei werden immer wieder neue Elemente zu den Entwürfen hinzu addiert, seien es Farben oder Materialien und die Modelle sonst (meist) nur behutsam verändert.

Für die neue Saison der Herbst- und Wintermode 2017-2018 sind es ein frisches Aquamarin, das je nach Material mehr ins Grün tendiert, und besonders auffällig Samt und Kunstpelz – beides nicht ganz neu bei Riani, sondern auch in den Jahren zuvor schon gesehen, aber nicht in diesen Kombinationen oder auch nicht der Deutlichkeit des Statements, das sich damit verbindet. Dazu kommen Spitze, werden maskuline Elemente wiederholt, wie z.B. das britische Karo oder ein tief marines Dunkelblau.

So entsteht für die treue Riani-Kundin eine unglaubliche Kontinuität, die es auch in Herbst 2017 und Winter 2018 noch erlaubt, Mode von Riani aus den vergangenen Jahren zu tragen oder zu kombinieren, ohne unmodern zu sein. Oder anders herum die Sicherheit gibt, dass man auch in der Zukunft noch tragen und integrieren kann, was man für die neue Mode-Saison kauft.

Auch nicht neu, aber wieder da sind die spitzen Stiefel und Cowboy-Stiefel. Das gibt im Weiterdenken auch sofort eine Verbindung zur Jeans, ohne dass Riani selbst diese zeigt. Aber gedanklich kann man sich so selbst viele Kombinationen mit Mode von Riani zusammenstellen. Auch das folgt in gewisser Weise dem oben schon geäußerten Gedanken.

