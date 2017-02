Ricky Martin Konzert auf Mallorca im Mai 2017 mit CNCO

Ricky Martin live auf Mallorca, in A Coruna, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla und Madrid

Am 17. Mai 2017 wird Ricky Martin ein Konzert auf Mallorca im Velódromo de Palma (Palma Arena) geben. Auch CNCO ist dabei. Neben dem Konzert in Palma de Mallorca sind noch weitere Konzerte von Ricky Martin in Spanien geplant, in A Coruna, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla und Madrid. Das berichtet ein spanischer Konzert-Veranstalter. Auch wenn auf der Webseite des Künstlers das noch nicht bestätigt ist, haben wir keine Zweifel. Am 12. Mai 2017 gibt es schon ein Ricky-Martin-Konzert in Lissabon.

Tickets gibt es ohnehin erst ab 23. Februar 2017 um 10.00 Uhr www.ticketmaster.es. Das Konzert ist dort noch nicht angelegt, deshalb können wir noch nicht direkt dorthin verlinken. Auch in den El Corte Ingles – Kaufhäusern (z.B. in Palma de Mallorca) sollen die Tickets dann erhältlich sein. Die Tickets kosten zwischen 40 und 100 €. Wie das auf Mallorca genau sein wird, können wir noch nicht abschätzen, denn es gibt sie ja noch nicht.

Ricky Martin ist einer der bekanntesten Latino-Musik-Stars, der braucht sicher nicht näher vorgestellt werden. Hier sein letzter Hit „Vente Pa‘ Ca“, den es in 2 unterschiedlichen Varianten gibt, einmal als Ricky Martin feat. Maluma (siehe Video) und dann noch etwas poppiger Ricky Martin feat. Delta Goodrem.

Als Support ist CNCO dabei, eine Boy-Band aus Miami, die Ricky Martin produziert hat und Latin-Pop und Reggaeton macht, wie das eben gerade modern ist. Hier im Video ihr international bisher bekanntester Song „Reggaetón Lento“ aus ihrem Debüt-Album „Primera Cita“. Ihr aktueller Hit heißt „Para Enamorarte“ (siehe Link unten).

Hier noch einmal die Daten der Ricky Martin – Konzerte mit CNCO:

Samstag, 13. Mai 2017 in A Coruña

Sonntag, 14. Mai 2017 in Bilbao

Dienstag, 16. Mai 2017 in Barcelona

Mittwoch, 17. Mai 2017 in Palm de Mallorca

Freitag, 19. Mai 2017 in Valencia

Samstag, 20. Mai 2017 in Sevilla

Dienstag, 23. Mai 2017 in Madrid

