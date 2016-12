Salango-Schlagzeilen vom 12. Dezember 2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 12.12.2016

Montag, den 12.12.2016. Hier die wichtigsten Schlagzeilen und Nachrichten am 12. Dezember 2016 aus unserer speziellen Salsango-Sicht in bewusst kurzer Form. Die Schlagzeilen sollen Ihnen eine schnelle Übersicht geben, was passiert ist oder worauf wir hinweisen wollen.

Wir verlinken manchmal weiterführende Artikel oder Magazin-Seiten innerhalb von Salsango. Dort können Sie weiterlesen und mehr erfahren. Manche Nachrichten oder Berichte müssen aber auch erst geschrieben werden und brauchen deshalb etwas mehr Zeit als die Schlagzeilen hier, mit denen wir Sie nur schnell über das Wichtigste informieren wollen…