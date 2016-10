Salsa Festival Karlsruhe „Salsation“ 21.-23. Oktober 2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 12.10.2016

Das Salsa Festival Karlsruhe „Salsation“ findet in diesem Jahr vom 21.-23. Oktober 2016 statt. Neben 2 Parties gibt es 31 Workshops. Die Workshops konzentrieren sich auf Salsa auf der Linie in verschiedenen Variationen: New York Style, LA-Style, Mambo und dann sehr breit gefächert. Außerdem gibt es Pachanga, Cha Cha Cha. Lady-Styling und andere Salsa-Technik-Workshops.

Die Salsa-Partys sind am Freitag, den 21. Oktober 2016 und am Samstag, den 22. Oktober 2016. Alle Veranstaltungen finden im Son Latino Dance Studio statt, Gablonzer Str. 9 in 76185 Karlsruhe.

Als Tanzlehrer sind bekannte Tänzer aus der Region und international bekannte Tänzer eingeladen. Nur exemplarisch seien genannt: Kamil und Natalie aus Stuttgart, Samuel und Lisa aus Freiburg, Julio Rojas und Giulia Sette aus Italien, Bersey Cortez aus Venezuela, Anja Lohrum aus Spanien. Insgesamt sind 19 Lehrer und Show-Gruppen bei Salsation 2016 in Karlsruhe zu Gast.

Die Tickets kosten bis 139 € als Fullpass (je nachdem, wann Ihr bucht), bis 109 € für Anfänger oder als Tagespass (auch in Abhängigkeit vom Tag) oder 19 € als Party-Pass. Die Partys können auch einzeln gebucht werden. Außedem gibt es eine Tageskasse (immer die teuerste Variante).

Weitere Infos bekommt Ihr auf der Webseite. Dort könnt Ihr auch Tickets buchen (siehe Link unten). Bei Bedarf könnt Ihr auch anrufen unter 0721-6638886 oder Ihr schreibt eine E-Mail an info@sonlatino.de.

Mehr aktuelle Informationen über Salsa in Baden oder Salsa Karlsruhe findet Ihr aber immer unter diesen Links oder Ihr schaut in unser Salsa-Magazin, das die aktuellsten Salsa-Nachrichten zusammenfasst.

