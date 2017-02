Salsa-Festival Zürich vom 24.-26. Februar 2017 mit Eddie Palmieri

Konzert von Eddie Palmieri beim Salsafestival Switzerland

Das Salsa-Festival Schwitzerland in Zürich findet in diesem Jahr vom 24.-26. Februar 2017 statt, das 16. Mal schon! Etwas Besonderes 2017 ist sicher das Konzert von Eddie Palmieri mit seinem Salsa-Orchester aus New York am Freitagabend. Wirklich ein musikalischer Leckerbissen! Partys gibt es darüber hinaus aber an allen Tagen, auch mit Dancefloors, die unterschiedliche Musik spielen. Auch Shows sind an allen Tagen beim Salsa-Festival Zürich geplant.

Das Line up für die Workshops von Freitag bis Sonntag ist auch sonst wieder voller bekannter Namen. Besonderheiten im Workshop-Bereich sind ein Show-Bootcamp für ambitionierte Salsa-Tänzer und ein Crash-Kurs für Salsa-Anfänger. Das gibt es nicht so oft bei Salsa-Festivals, beides nicht.

Der Workshop-Plan des Salsa-Festival Switzerland ist prall gefüllt wie eine Schultüte für Erstklässler. Am Samstag und am Sonntag gibt es Workshops in 8 verschiedenen Räumen und in 6 aufeinander folgenden Zeitachsen. Manche Workshops gehen über 2 Einheiten. Die Räume sind thematisch gegliedert. Salsa gibt es in 5 Räumen parallel, einer davon Salsa Cubana, einer nur für die Salsa-Ladies, und einer für Basics. Dann gibt es einen Raum für Bachata, einen für Kizomba und einen noch für „Specials„.

Die meisten Termine des Salsa Festival Switzerland sind im Kongresshaus Zürich, der Auftakt am Donnerstag in der Bananenreiferei.

Tickets gibt es noch in allen Kategorien. Die Varianten sind so zahlreich,wie sie nur sein können. Vom Fullpass bis zu einzelnen Tickets für die Partys -als Party-Pass für alle Tage oder jeder Tag getrennt- bis hin zu Tages-Tickets für Workshops. Auch der Anfänger-Crash-Kurs und das Show-Bootcamp können einzeln gebucht werden. Die Preise differieren entsprechendund lassen sich hier kaum vernünftig darstellen. Ist auch nicht nötig. Ihr müsst zur Buchung bei Interesse ohnehin auf die Webseite des Festivals (verlinken wir unten).

