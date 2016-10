Salsa Gala Jena 2016 am Samstag, 15.10.2016 im Volksbad Jena

In Jena Salsa, Bachata und Kizomba tanzen zur Salsa Gala im Volksbad

10.10.2016

Die inzwischen 8. Salsa Gala Jena 2016 ist am Samstag, den 15. Oktober 2016, wie immer im Volksbad Jena. Neben der Party mit 2 Tanzflächen und den obligatorischen Shows gibt es auch je einen Salsa- und Kizomba-Schnupper-Tanzkurs zur Salsa Gala Jena 2016.

Die Salsa Gala Jena wird einmal im Jahr unter der Federführung von Uwe Bradl von „Salsa Jena“ organisiert. 2016 ist das schon die 8. Salsa Gala Jena., die eigentlich immer im Herbst stattfindet und soweit wir uns erinnern auch immer im Volksbad Jena (Knebelstr. 10).

Die Veranstaltung beginnt am 15.10.2016 um 19.00 Uhr mit jeweils einem Schnupperkurs für Salsa-Anfänger und einen Schnupperkurs für Kizomba-Anfänger. Weil es 2 Tanzflächen gibt, ist das problemlos möglich. Eine Anmeldung zu diesen Tanzkursen ist nicht nötig.

Nach diesen Schnupperkursen beginnt ab 20.00 Uhr die eigentliche Salsa Gala. Für die Musik sorgen DJ Flori aus Berlin, DJ Lutz aus Gera und ein Heimspiel hat DJ Martin aus Jena. Für die Shows reisen an Jessica und Eduardo aus Berlin sowie Paddy und Malvi aus Frankfurt. Wieder dabei ist das Tanztheater Jena. Für Rueda-Fans vielleicht noch wichtig: Zu Beginn der Gala gibt es eine große, gemeinsame Salsa Rueda.

Die Tickets kosten am 15.10.2016 an der Abendkasse 22 € oder 17 € ermäßigt. Wer vorbestellen mag, kann etwas sparen. Dann nämlich kosten die Tickets 19 € bzw. 14 €. Die Tickets für die Salsa Gala Jena im Vorverkauf gibt es bei Jena Kultur (Jena Tourist-Information Markt 16 oder Hotline 03641-498060 oder zur Webseite).

