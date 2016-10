Salsa-Paar Kamil & Natalie zur Deutschen Salsa Meisterschaft 2016

Kamil Kaminski – Natalie Metzdorf – das erfolgreichste, aktive Salsa-Tanzpaar Deutschlands- kommen zur Deutschen Salsa Meisterschaft 2016. Obwohl Kamil & Natalie von der Dance Academy Stuttgart schon mehrfach Preise bei Salsa-Meisterschaften gewonnen haben -als Tanzpaar und als Trainer-, wollen sie es noch einmal wissen. Zugleich ist ihr Auftritt bei der DSM 2016 in Lahr auch Vorbereitung für ihren bisher vielleicht größten Auftritt beim „World Latin Dance Cup“ im Dezember 2016 in Miami.

Erfolgreich waren und sind Kamil Kaminski – Natalie Metzdorf -oder kurz Kamil & Natalie– schon seit mehreren Jahren, zunächst als Salsa-Tanzpaar und spätestens seit Gründung ihrer eigenen Tanzschule, der Dance Academy Stuttgart, auch als Trainer von anderen Salsa-Tanzpaaren und Salsa-Gruppen. Hier nur ein Auszug ihrer Erfolge:

2011 Platz 3 Deutsche Salsa Meisterschaft 2011

2013 Platz 1 Deutsche Salsa Meisterschaft 2013 und Platz 1 Süddeutsche Salsa Meisterschaft 2013

2014 Platz 1 Spanische Salsa Meisterschaft 2014 (Kamil mit der Adrian y Anita Amateur Salsa Company Barcelona)

2014 Platz 1 Süddeutsche Salsa Meisterschaft 2014 mit der Show-Gruppe der Dance Academy Stuttgart

2016 Platz 1 MSC Amateur Cup in München 2016 mit der Show-Gruppe der Dance Academy Stuttgart

2016 Qualifikation als Paar für die Salsa-Weltmeisterschaft „World Latin Dance Cup“ im Dezember in Miami

Kamil & Natalie sind Mitglieder der Adrian y Anita Amateur Salsa Company und trainieren u.a. mit den 6-fachen Salsa-Weltmeistern Adrian & Anita aus Spanien – als Paar, aber auch mit ihrer Show-Gruppe und darüber hinaus trainieren sie selbst ihre eigenen Paare und Show-Gruppen bei der Dance Academy Stuttgart. So waren und sind sie auch immer wieder bei diversen Salsa-Festivals zu Gast (u.a. in Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt, Hamburg, München, Barcelona, Madrid).

In ihrer Tanzschule, der Dance Academy Stuttgart, die sie im Mai 2014 gegründet hatten, verfolgen sie ein ganz eigenes und ehrgeiziges Ziel. Um mehr darüber zu erfahren, empfehlen wir unser Interview mit Natalie Metzdorf, das wir zur Eröffnung der Tanzschule geführt hatten. Ihre Hingabe zur Perfektion verschaffte ihnen nicht nur die Titel, sondern auch Beliebtheit und Anerkennung als Tanzlehrer.

Für ihren erneuten Auftritt bei der Deutschen Salsa Meisterschaft 2016 in Lahr am 15. Oktober 2016 wünschen wir Kamil Kaminski und Natalie Metzdorf viel Erfolg!

Die Deutsche Salsa Meisterschaft 2016 findet am Samstag, den 15. Oktober 2016 in der Sulzberghalle Lahr statt. Eingeladen sind alle Salsa-Freunde und die, die es werden wollen. Die Salsa-Meisterschaft der Paare und der Ladies-Gruppen sind in eine große Salsa-Party eingebettet, so dass man nicht nur in den besten Salsa-Tänzern Deutschland zuschauen, sondern auch selbst tanzen kann (weitere Details im Artikel: Deutsche Salsa Meisterschaft 2016 und Salsa-Party am 15.10.2016 in Lahr).

Selbstverständlich werden wir wieder von der Salsa-Meisterschaft berichten,nicht nur die Ergebnisse…

Mehr Informationen aus der Region findet Ihr u.a. unter dem Stichwort Salsa Lahr oder unter Salsa Baden. Immer empfehlen wir unser Salsa-Magazin mit vielen aktuellen Salsa-Nachrichten.

Quellen und Weblinks: