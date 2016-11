Salsa-Partys Silvester 2016-2017 am 31.12.2016

Salsa-Silvester-Partys am 31.12.2016 in Deutschland, Österreich und Schweiz

Welche Salsa-Partys gibt es Silvester 2016? Wo können Salsa-, Bachta- und Kizomba-Tänzer Silvester feiern? Hier findet Ihr eine Übersicht über Salsa-Silvester-Partys am 31.12.2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir werden die in den nächsten Wochen noch erweitern und vervollständigen. Wenn wir warten würden, bis wir alle Salsa-Partys an Silvester 2016 beisammen haben, ginge der Artikel wohl erst am 31.12.2016 online. Wir wissen z.B. schon von Partys, die zwar geplant, aber noch nicht veröffentlicht sind.

Schnell sind aber die meisten Partys schon ausgebucht, wenn es einen Vorverkauf der Silvester-Tickets gibt. Dann schreiben wir unten dazu, wie das geht. Auch Preise und andere Infos findet Ihr da. Manchmal kann man aber auch nur an der Abendkasse Karten kaufen…

Wir ordnen die Salsa-Partys zu Silvester 2016-2017 nach Ländern, also Deutschland, Österreich und Schweiz und danach alphabetisch nach Städten. Alle Partys, die wir hier aufführen, sind auch tatsächlich zu Silvester, also am 31.12.2016. Es gibt ja manchmal auch andere Partys, die so verkauft werden, aber früher oder später stattfinden. Die haben hier im Sinne der Übersichtlichkeit keinen Platz. Ihr könnt dazu in die Stichworte der Städte schauen, die Ihr unter dem Artikel findet…

Wer Tipps hat oder Veranstalter ist, schreibt uns am besten eine E-Mail an redaktion@salsango.de.

Salsa-Partys Silvester 2016-2017 in Deutschland

In Bremen gibt es wie jedes Jahr im Salon del Norte eine gemischte Silvester-Party mit Salsa, Tango und partytauglicher Rock- und Popmusik. Es gibt ein Buffet, Shows, eine Verlosung und „Überraschungen“. Los geht es um 20.00 Uhr. Der Eintritt alles inklusive (auch Getränke!) kostet 89 € (bis 15.12., danach 99 €). Ihr müsst vorher Karten kaufen, denn eine Abendkasse gibt es nicht. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets bekommt Ihr telefonisch unter 0421-706593, per Whatsapp an 01577-1964351 oder per E-Mail an tanz@salondelnorte.de. Details zum Buffet findet Ihr auch auf der Webseite des Salon del Norte.

In Dortmund veranstaltet der Guacara Club am 31.12.2016 eine „Caribbean Party“. Los geht es um 22.00 Uhr. Mehr wissen wir dazu im Moment leider nicht. Der Guacara Club ist in der Ludwigstr. 14 in 44135 Dormtund.

In Frankfurt bietet das Conexion Silvester eine Salsa-Party an. Es gibt 4 Tanzflächen für Salsa, Bachata und Kizomba, zwischendurch eine Bachata-Show. Los geht es um 21.00 Uhr. Der Eintritt kostet 13 €. Hier mehr über das Conexion. Ein Vorverkauf der Tickets ist uns nicht bekannt.

In Freiburg gibt es im Ballhaus Freiburg eine Salsa-Silvester-Party 2016-2017. Es gibt mehrere Tanzflächen (Standard und Latein, Salsa, Swing und „Zappeln“), eine Bar und ein Bistro und auch eine Show. Los geht es um 21.00 Uhr, Einlass und Workshop ab 20.15 Uhr. Dresscode „Legerer Party-Look“. Tickets kosten als Flanierkarte im Vorverkauf ab 19 € (steigt an bis 25 €), mit Sitzplatz 6 oder 16 € mehr (2. Reihe, 1. Reihe). Hier geht es zur Online-Reservierung oder direkt vor Ort (Ballhaus Freiburg, Leo-Wohleb-Str. 1 in 79098 Freiburg (Tel. 0761-38377901).

In München feiert die Tanzschule Circulo eine Silvester-Party am 31.12.2016. Auf 3 Dancefloots wird Salsa, Bachata+Kizomba und „Gesellschaftstanz“ getanzt. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Vorerkauf der Tischplätze hat bereits begonnen. Der Eintritt kostet so 38 € (Vorverkauf nur vor Ort). An der Abendkasse 48 €, jeweils inkl. eines mediterranem Fingerfood-Buffets und ab 00.30 Uhr 12 €. Die Tanzschule Circulo ist in der Rosenheimer Str. 139 in 81671 München.

Salsa-Silvester-Party in Tübingen im Tanzatelier Tübingen. Los geht es um 22.00 Uhr. Der Eintritt kostet 5 €. Das Tanzatelier befindet sich über „Holz Form“ Mömpelgarder Weg Ecke Alle des Chasseurs.

Salsa-Partys Silvester 2016-2017 in Österreich

In Innsbruck gibt es am 31.12.2016 abends eine Silvester-Salsa-Party von Tropical Swing im Mexico Arriba (Innrain 2 in 6020 Innsbruck)von Tropical Swing. Details sind noch nicht bekannt, die werden wir noch ergänzen. Nachmittags geht es schon zum Silvesterlauf Innsbruck, zu dem alle Salsa-Tänzer herzlich eingeladen sind – also Läufer oder auch zur Unterstützung z.B. in der Cheerleader Dancegroup. Bei Fragen wendet Euch an Heike Fermin Guillen unter kontakt@tropical-swing.com oder ruft an unter +43664 9202126.

In Salzburg gibt es eine Salsa-Silvester-Party am 31.12.2016 ab 20.00 Uhr vom Salsa Club Salzburg im Stieglkeller Salzburg für 40 € inkl. Silvesterbuffet. Anmeldung unter silvester@salsaclub-salzburg.at oder telefonisch unter +43-650-3378333.

Salsa-Partys Silvester 2016-2017 in der Schweiz

Derzeit sind uns noch keine Salsa-Partys am 31.12.2016 in der Schweiz bekannt…

