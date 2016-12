Salsango-Schlagzeilen vom 15. Dezember 2016

Donnerstag, den 15.12.2016. Die Salsa-Weltmeisterschaft in Miami und die Deutsche Meisterschaft Eiskunstlauf 2017 in Berlin beschäftigt uns heute am meisten. Hier wiede die wichtigsten Schlagzeilen und Nachrichten am 15. Dezember 2016 aus der Sicht von Salsango, nur kurz und knapp. Die Salsango-Schlagzeilen sollen Ihnen eine kurze Übersicht geben, was passiert oder worauf wir hinweisen wollen.

Wir verlinken zum Teil weiterführende Artikel oder Magazin-Seiten innerhalb von Salsango. Dort können Sie dann mehr erfahren. Manche Nachrichten oder Berichte müssen aber auch erst geschrieben werden und brauchen deshalb etwas mehr Zeit als die Schlagzeilen hier, mit denen wir Sie nur schnell über das Wichtigste informieren wollen…

In Miami läuft derzeit die Salsa Weltmeisterschaft. Mit dabei sind die amtierenden Deutschen Meister Natalie Metzdorf – Kamil Kaminski, die heute in den Wettbewerb einsteigen und in der Kategorie „Salsa Cabaret“ als gesetztes Paar für das Halbfinale nach Miami gereist sind. Spezielle Artikel dazu folgen.

In Berlin beginnt morgen im Erika-Heß-Eisstadion die Deutsche Meisterschaft Eiskunstlauf. In Österreich und in der Schweiz sind an diesem Wochenende auch die entsprechenden Staatsmeisterschaften der Eiskunstlaufverbände dort.

Das Programm der Deutschen Eislauf-Union, die startenden Sportler und die Übertragungszeiten aus Berlin finden Sie in diesem Artikel: Deutsche Meisterschaft Eiskunstlauf 2017 am 16.-17.12.2016

Dazu passend haben wir ein Interview mit dem Eiskunstlauf-Paar Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert geführt. Hier geht es zum Artikel: Eiskunstlauf: Interview Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert