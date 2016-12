Salsango-Schlagzeilen vom 17.-18. Dezember 2016

Uns erwartet noch einmal ein ereignisreiches Wochenende am 17.-18 Dezember 2916. So kurz vor Weihnachten sind alle im Endspurt, Tänzer, Eiskunstläufer, Sänger und Artisten. Hier die wichtigsten Schlagzeilen und Nachrichten vom Wochenende aus der Sicht von Salsango. Die Salsango-Schlagzeilen sollen Ihnen eine kurze Übersicht geben, was passiert oder passierte oder worauf wir sonst hinweisen wollen.

Wir verlinken zum Teil weiterführende Artikel oder Magazin-Seiten innerhalb von Salsango. Dort können Sie dann mehr erfahren. Manche Nachrichten oder Berichte müssen aber auch erst geschrieben werden und brauchen deshalb etwas mehr Zeit als die Schlagzeilen hier, mit denen wir Sie nur schnell über das Wichtigste informieren wollen…

Aus Miami erwarten wir die Ergebnisse der Salsa Weltmeisterschaft. Hoffnungsvoll gestartet waren die Deutschen Salsa-Meister 2016 Natalie Metzdorf – Kamil Kaminski in der Kategorie „Salsa Cabaret“. Hier steht das Finale noch aus.

In Berlin stehen die Entscheidungen bei der Deutschen Meisterschaft 2017 Eiskunstlauf an. Auch Österreich und in der Schweiz sind die entsprechenden Staatsmeisterschaften der Eiskunstlaufverbände dort. Hier die ersten Ergebnisse.

In London gibt es das Finale von Strictly Come Dancing 2016. Aussichtsreiche Sieg-Kandidatin ist auch die sonst für Deutschland startende Tänzerin Oti Mabuse mit ihrem Tanzpartner Danny Mac. Hier geht’s zum Artikel.

Außerdem veröffentlichen wir am Sonntagvormittag ein Interview mit dem Tanzpaar Kathrin Menzinger – Vadim Garbuzov, u.a. mit einem Rückblick und einem Ausblick auf Let’s dance und die Dancing Stars. Den Link ergänzen wir nach der Veröffenltichung des Interviews.

Im Fernsehen sind gleich 2 Casting-Shows auf der Zielgerade. Am Samstag entscheidet sich auf RTL, wer Das Supertalent 2016 wird und am Sonntag wird bei Sat.1 The Voice of Germany 2016 gewählt. Zum den Artikeln über Das Supertalent 2016, zu den Artikeln über The Voice of Germany 2016.