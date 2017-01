Salsango-Schlagzeilen vom 9.-15. Januar 2017 (2. KW)

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 10.01.2017

Das Wichtigste bei Salsango in dieser Woche

Hier eine Übersicht über die wichtigsten Schlagzeilen, Meldungen und Artikel in Salsango in der Woche vom 9.-15.1.2017. Das ist ein Service für regelmäßige Salsango-Leser als Vorausschau bzw. auch Rückblick, damit Sie nicht lange suchen müssen, was neu und lesenswert ist. Dabei werden wir nicht alle Schlagzeilen hier ankündigen oder verlinken können, aber die wichtigsten. Regionale Meldungen finden u.U. keine Berücksichtigung. Außerdem wird der Artikel ständig ergänzt, soweit sich Neuigkeiten ergeben, die zu Beginn der Woche noch nicht absehbar oder sicher waren.

Dabei sind nicht alle Artikel schon geschrieben, einige werden auch nur angekündigt. Sobald auch ein Artikel veröffentlicht wurde, ist die entsprechende Schlagzeile verlinkt, kann also angeklickt werden. Die Artikel öffnen sich dann in einem neuen Fenster, damit Sie leicht wieder hierher zurück kehren können.

Salsango-Themen und Artikel in der 2. KW vom 9.-15.1.2017

In Mannheim ist vom 12.-15. Januar 2017 die Deutsche Meisterschaft 2017 des Eiskunstlauf-Nachwuchs

Am Sonntag, den 15.1.2017 werden die neuen Frisuren-Trends Frühjahr-Sommer 2017 vom Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks vorgestellt. Wir sind dabei!

vom Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks vorgestellt. Wir sind dabei! Lingerie-Woche bei Salsango : Wir zeigen in dieser Woche die schönsten Dessous für den Winter 2017.

: Wir zeigen in dieser Woche die schönsten Dessous für den Winter 2017. Die Fashion Week Berlin (nächste Woche!) wirft Ihre Schatten voraus…

(nächste Woche!) wirft Ihre Schatten voraus… Wir aktualisieren in dieser Woche alle Magazine und Daten im Bereich Salsa, Tango und Tanzsport .

. Das Schlager-Magazin samt Schlager-Hitparade ist bereits aktualisiert. Es gibt neue Touren und CDs!

samt Schlager-Hitparade ist bereits aktualisiert. Es gibt neue Touren und CDs! Die Wiener Philharmoniker haben ihr Neujahrskonzert als CD veröffentlicht. Zur Artikel Album vom Neujahrskonzert 2017 der Wiener Philharmoniker veröffentlicht

haben ihr Neujahrskonzert als CD veröffentlicht. Zur Artikel Album vom Neujahrskonzert 2017 der Wiener Philharmoniker veröffentlicht Am Freitag, den 13.1.2017 beginnt das Dschungelcamp 2017 auf RTL. Das Interesse daran ist so groß, dass auch wir nicht daran vorbei kommen. Es gibt dazu bei uns 2 informative Artikel , einmal mit Fakten, Lage und Ablauf und einen mit allen Kandidaten .

auf RTL. Das Interesse daran ist so groß, dass auch wir nicht daran vorbei kommen. Es gibt dazu bei uns , einmal mit und einen . Die Casting-Show DSDS 2017 wird mit 2 Sendungen am 11.1.2017 und 14.1.2017 fortgesetzt

Weitere Artikel und Themen sind in Vorbereitung.

Rückschau in die 1. Januar-Woche 2017

