Sandro veröffentlicht Schlager-CD Verliebt

Sandro veröffentlicht seine CD „Verliebt“ – und sie ist gut! Sandro kann gut Schlager singen und die Titel sind abwechslungsreich. Zwar habe ich das Album „Verliebt“ bisher erst 3 x und im „Radio-Modus“ gehört – also über Lautsprecher nebenher, während der Arbeit. Aber danach gefällt mir, was Sandro da vorlegt. Es macht Spaß, so zuzuhören!

Klar, ich kann nach so mehr oberflächlichen Hören keine umfassende CD-Kritik schreiben – habe mich weder textlich noch musikalisch dafür ausreichend damit beschäftigen können. Aber nach meiner Erfahrung ist es immer schon viel wert, wenn ein solches „Nebenbei-Hören“ erfreulich ist, angenehm und vor allem nicht nervt. Das ist sonst schon manchmal so und man muss sich erst einhören in neue CDs. Hier bei dem Album „Verliebt“ von Sandro fühlt man sich irgendwie gleich „zuhause“. Sehr schön!

Ich will ehrlich sein: Als ich schon vor einiger Zeit davon hörte, dass Sandro ein Album veröffentlichen würde, habe ich nicht viel erwartet. Ich kannte Sandro Malinowski nur als Sohn von… (Fredi Malinowski von „Fantasy“) und als DSDS-Kandidat im letzten Jahr. Da machte er doch eher einen zurückhaltenden Eindruck, der zwar gut singen konnte, aber auch nicht mit Expressivität und Stimmgewalt in Erinnerung blieb. Also erwartete ich das Übliche, was man in solchen Fällen leider oft erlebt.

Doch dann kamen die ersten Schlager aus dem neuen Sandro-Album und die ließen mich schon aufhorchen. Das war gut gemachter Schlager! Genau dieser Eindruck bestätigt sich nun, nachdem ich auch das ganze Album gehört habe.

Offenbar weiß Sandro Malinowski was er kann und wo seine Grenzen sind, offensichtlich hat er gute Partner an seiner Seite, die ihn und seine Stimme gut in Szene setzen. An keiner Stelle des Albums ist mir aufgefallen, dass sich Sandro in Gefilde begibt, die er nicht beherrscht. Die Melodien sind gefällig und abwechlungsreich. Auf übermäßige und vor allem uralte Soundspielereien hat man verzichtet -soweit ich das schon beurteilen kann- (hört man leider im Schlager oft), wie auch auf U-hus und A-has, Lala-las oder ähnliches. Das ist erfreulich!

Wenn etwas mehr Zeit ist, werde ich mir das Album“Verliebt“ von Sandro nochmal auf den Kopfhörer legen und tiefer einsteigen. Das braucht aber Zeit…

Die Titel von der CD sind von Fredi Malinowski, von Felix Gauder, Oli Nova, Oliver Lukas – die für ihre guten Songs für andere Interpreten bekannt sind, Christopher Gronau, Benjamin Brümmer und anderen. Die ungenannten Autoren sehen mir das bitte nach: Das kann ich hier nicht in aller Ausführlichkeit darstellen und macht auch erst Sinn, sollte ich noch einmal auf die Schlager im einzeln hingehen. Auch liegt mir die CD nicht physisch vor, so dass solche Infos schwer zu recherchieren sind. Demzufolge weiß ich leider auch nicht, wer das Album produziert hat. Ich hätte den Namen auch gern lobend erwähnt!

Leider hält das Cover nicht ganz mit dem Inhalt der CD mit. Da hätte man sich wirklich mehr Mühe geben können – und vielleicht auch mehr, vor allem jüngere, Leute ansprechen können, als mit so einem Portrait vor oller Foto-Tapete… Das Geld für eine anständige und moderne Grafik wäre dann sicher auch noch da gewesen?!

Derzeit ist der Titel „Herzlos“ von Sandro in unserer Schlager-Hitparade zu hören. Wenn Sie Sandro unterstützen wollen, können Sie dort für ihn abstimmen!

Das Album „Verliebt“ hat insgesamt 12 Titel und am Ende zusätzlich den obligatorischen Hitmix. Es gibt das Album als CD für stolze 17,99 € und als mp3-Download für 9,09 €. Wer amazon music abonniert hat, kann das ganze Album auch ohne zusätzliche Kosten hören. Sie erreichen über den Link vorn alle Varianten.

Von uns gibt es eine klare Kaufempfehlung für alle Schlager-Fans!

