Schlager-Champions Wiederholung MDR 21.1.2017, NDR 25.2.2017

Wiederholungen der Schlager-Champions - Das große Fest der Besten

Die „Schlager-Champions – Das große Fest der Besten“ von Florian Silbereisen wird am 21.1.2017 im MDR wiederholt und am 25.2.2017 im NDR. Ursprünglich kam die Show Anfang des Jahres in der ARD live aus dem Velodrom in Berlin. Vergeben wurden bei den „Schlager-Champions – Das große Fest der Besten“ von Florian Silbereisen jede Menge Preise, u.a. an Vanessa Mai, Andrea Berg, DJ Ötzi, Fantasy, KluBBB3 und weiter bekannte Schlager-Künstler.

Weil es sich bei den „Schlager-Champions – Das große Fest der Besten“ im MDR am 21.1.2017 und im NDR am 25.2.2017 um eine Wiederholung handelt, sind natürlich auch die gleichen Künstler zu sehen, wie in der ursprünglichen Show. Dabei waren bzw. sind DJ Ötzi, Vanessa Mai, VoxxClub, Anni Perka, Christin Stark, Franziska Wiese, Sarah Jane Scott, Bernhard Brink, Beatrice Egli, dArtagnan, Nicole, Fantasy, Roland Kaiser, Maite Kelly, KluBBB3, Andrea Berg, Alvaro Soler, Helmut Lotti, Mickie Krause, Nana Mouskouri, Vincent Groß, das Ensemble vom Friedrichstadtpalast, das Ensemble des Musicals Starlight Express und die Weather Girls.

Silbereisen geht mit einem Teil der Künstler im Frühjahr 2017 auch auf Tour, nämlich mit „Das große Schlagerfest“ (Florian Silbereisen, KluBBB3, DJ Ötzi, VoxxClub und Sarah Jane Scott) durch Deutschland und Österreich. Schauen Sie bitte in unseren Artikel Das große Schlagerfest 2017 – Tour mit Florian Silbereisen für Tickets, Termine und weitere Details.

Wenn Sie sich für die Preisträger interessieren, die Preise entgegen genommen haben, schauen Sie bitte in den Ursprungs-Artikel „Schlager-Champions – Das große Fest der Besten“. Da sind die alle aufgelistet. Im Artikel dort finden Sie auch noch weitere Fotos einiger beteiligter Künstler.

Sehr beliebt ist auch die CD „Schlager-Champions – Das große Fest der Besten“ mit den genannten Künstlern und noch mehr. Über 2 Stunden Schlager aus dem letzten Jahr. Eine schün und recht umfassend Zusammenstellung…

Empfehlen wollen wir Ihnen noch unser Schlager-Magazin, mit vielen aktuellen Themen und u.a. unserer Schlager-Hitparade oder einer Übersicht Schlager-Konzerte und Tourneen.