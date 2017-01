Schlager mit Herz – Debüt-CD von Natalie Lament veröffentlicht

Natalie Lament ist eine junge Schlagersängerin, die nun ihre erste CD „Schlager mit Herz“ veröffentlicht hat. Zuvor gab es von Natalie Lament schon ein paar Download-Veröffentlichungen – ein Vertriebsweg, der dafür bisher beim nun vorliegenden Album fehlt. Natalie Lament ist süße 20 Jahre alt, was sich leider fast gar nicht in ihren Schlagern spiegelt. Manchmal klingt es ganz leicht an, manchmal erahnt man, dass Natalie Lament durchaus auch ganz anders könnte. Deshalb stellen wir die CD „Schlager mit Herz“ hier auch kurz vor – verbunden mit der Hoffnung, dass eine Debüt-CD eben ein Ausgangs- und nicht Höhepunkt einer Karriere ist.

Fast die ganze CD ist tendenziell für ein älteres Publikum geschrieben und geht musikalisch wie textlich überwiegend in den sehr volkstümlichen Heile-Welt-Schlager. Das ist einerseits verständlich, denn Natalie Lament wühlt sich fleißig über die vielen Bühnen des Landes von der Stadthalle übers Festzelt bis zum Stadtfest. Das ist andererseits schade, könnte oder sollte man doch sogar von einer so jungen Schlagersängerin auch ein paar junge Themen erhoffen. Erst recht derzeit, wenn der Schlager beim jungen und jüngsten Publikum ganz neue Dimensionen der Beliebtheit erobert. Doch Natalie Lament blendet diesen Teil der potentiellen Fans und Kunden musikalisch und inhaltlich weitgehend aus.

Von den Sternen vom Lago Maggiore träumten vielleicht ihre Großeltern in den 50er- und 60-Jahren… Man begreift, warum die Titel so klingen, wie sie klingen, wenn man weiß, dass sie alle schon einmal veröffentlicht worden sind, nämlich von Belsy – und das vor doch schon einigen Jahren. Der Song „Die Sterne vom Lago Maggiore“ wurde vor 8 Jahren von Belsy gesungen, ebenso wie „Ciao Amore Goodbye„, „Doch wenn du gehst„, „Nur eine Nacht“ und „Heute abend will ich tanzen„, das außerdem an „Schuld war nur der Bossa Nova“ von Manuela erinnert, ein Nummer-1-Hit 1963. „Sterne, die’s gar nicht gibt“ ist auch schon von Belsy gesungen worden, wie „Immer wieder“ und „Ich fall auf den Himmel zu„. „Il fuoco Ballando“ wurde vor 3 Jahren von Belsy veröffentlicht. „Lass den Frieden in dein Herz“ ist 14 Jahre alt (Belsy).

“Engel, wie Dich“ die letzte Single-Veröffentlichung von Natalie Lament vor der CD jetzt, ist ganz gut, hat aber leider keinen Platz auf der CD gefunden. Auch „Geheimnis Mann“ vom Juni 2016 ist nicht auf der CD, ebenso wie „Unbestechlich„, das schon 1 1/2 Jahre alt ist und von dem es sogar eine „Dance Version“ gibt. So in die Richtung hätte ich mir auch auf der CD einges gewünscht.

