Schlagerbooom mit Florian Silbereisen 22.10.2016 in ARD und ORF

Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest heißt die Schlager-Party mit Florian Silbereisen am 22.10.2016 in ARD (Das Erste) und ORF. Bei über 3 Stunden Sendezeit ist vielleicht die Ankündigung als „Florian Silbereisen präsentiert die TV-Schlager-Show des Jahres“ keine Untertreibung für „Schlagerbooom„. Obwohl wir solche Ausmaße ja von den diversen Festen von Florian Silbereisen kennen.

Eingeladen sind viele Gäste zum Schlagerboom in die Westfalenhalle Dortmund, die den Schlager derzeit dominieren. Dabei sind u.a. Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Jürgen Drews, Helene Fischer, Howard Carpendale, KLUBBB3, Maite Kelly, Mickie Krause, Oonagh, Prince Damien, Ross Antony, Santiano und Vanessa Mai.

Helmut Lotti feiert mit neuer CD sein Combeack und Karel Gott ist nach überwundener Erkrankung das erste mal wieder im Fernsehen. Für internationales Flair sorgen u.a. Al Bano und Romina Power, Patricia Kaas, Alvaro Soler und Umberto Tozzi.

Los geht der Schlagerboom in ARD (Das Erste) und auf ORF 2 am 22. Oktober 2016 um 20.15 Uhr. Erst nach 23.30 Uhr ist Schluss. Auf ORF 2 gibt es dann in der Nacht ab 03.05 Uhr noch eine Wiederholung.

In der Dortmunder Westfalenhalle sollen 10.000 Gäste live dabei sein und von einer neuen Bühne profitieren, die in der Mitte der Halle ihren Platz findet und so allen Live-Gästen ein möglichst nahes Schlager-vergnügen bereiten soll. Bei so vielen Gästen sicher trotzdem kein leichtes Unterfangen.

