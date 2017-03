﻿ Sportuhren – Ein unabdingbarer Trainingshelfer?

Tänzer wissen wie wichtig Ausdauer ist! Um auch über lange Zeit, z.B. bei einem Turnier mit mehreren Runden, ausdrucksstark Tanzen zu können, muss man ausreichend Cardio-Training betreiben. Eine der sicherlich einfachsten und günstigsten Sportarten für die Ausdauer ist Joggen.

Auch Freizeit-Sportler sollten sich allerdings nicht auf ihr Gefühl verlassen. Es empfiehlt sich deshalb, in eine Sportuhr zu investieren, um einen genauen Überblick über seinen Puls, die Geschwindigkeit, die Distanz und wer’s braucht auch seinen Kalorienverbrauch zu behalten. Sportuhren mit GPS sind eine ideale Lösung und manchmal praktischer als ein Smartphone mit Laufapp.

Federleicht ums Handgelenk gebunden, werten sie Puls, Laufstrecke, Distanz, Zeit, Kalorienverbrauch und viele weitere wissenswerte Daten rund um den Lauf aus. Die cleveren GPS Uhren messen auch nicht nur die Distanz, die man zurücklegt, sondern auch die Höhenmeter – und wer bergauf läuft, verbrennt bekanntlich deutlich mehr Kalorien und beansprucht seine Muskulatur stärker.

Wer sich für eine Sportuhr interessiert und „Sportuhr GPS“ googelt, der stößt schnell auf den schweizerischen Hersteller Garmin (http://www.garmin.de). Der Profi für Navigations-Empfänger nutzt sein Wissen um GPS und Co. um Produkte für den Profi- und Hobbysportler herzustellen. Ob Profiuhr für etwa 400 Euro oder ein Basicmodell für 150 bis 250 Euro – das Unternehmen deckt mit seinen Uhren eine große Bandbreite an Kundenwünschen ab. Garmin-Uhren messen in der Regel den Puls per Brustgurt, was für haargenaue Daten sorgt. Ein absoluter Bestseller ist die Garmin Forerunner 235. Sie ist neben weiteren Modellen auch eine Smartwatch mit Activity Tracker, was sie vor allem für Sportler, die ihre Leistung steigern wollen interessant macht.

Garmin ist aber nicht der einzige Hersteller, der in den letzten Jahren echte Bestseller im Segement der Sportuhren lanciert hat. TomTom kannten wir bisher vor allem aus dem Straßenverkehr. Die Sportuhren des niederländischen Labels stehen dem großen schweizerischen Bruder in Sachen Komfort, Zuverlässigkeit und Praktikabilität in Nichts nach. Ihr Vorteil liegt vor allem in ihrem deutlich erschwinglicheren Preisen. Zusätzlich punkten sie mit ganz besonderen Funktionen, die einem das Training versüßen. Wer sich beispielsweise für die TomTom GPS Pulsuhr Spark Cardio http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4841568_-spark-cardio-music-tomtom.html entscheidet, kann seinen MP3 Player Zuhause lassen. Die Sportuhr ist GPS Pulsuhr und MP3 Player in einem – damit kann man während des Cardio-Trainings auch Musik hören oder sogar Tanzschritte und Choreografien im Kopf durchgehen.

Wer sich einen Überblick über unterschiedliche Hersteller und Preise machen will, sollte Vergleichsportale oder Onlineshops mit einer breiten Markenvielfalt (http://www.livingo.de) nutzen. Wer dann eine engere Auswahl getroffen hat, kann im Anschluss bei der Bestellung direkt über den Hersteller oder den klassischen Weg über den Fachhandel gehen.

