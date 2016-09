Strictly Come Dancing 2016 2. Woche 1.-2. Oktober 2016

In der 2. Woche von Strictly Come Dancing 2016 muss das erste Tanzpaar ausscheiden. Getanzt werden die 15 Tänze am Samstag, 1. Oktober 2016. Die Entscheidung, wer geht muss und nicht weiter mittanzen darf, fällt am Sonntag, den 2. Oktober 2016. Das ist bei Strictly Come Dancing traditionell so, dass es eine Show gibt, in der alle Paare tanzen und dann die Paare mit den wenigsten Punkten in eine Entscheidungs-Show gehen.

Hier zunächst alle Tänze und Songs, nach denen die Paare bei Strictly Come Dancing am 1. Oktober 2016 tanzen. Dann ergänzen wir später hier die Videos und auch ein paar Anmerkungen und Meinungen zu einigen Tänzen – und dann fügen wir auch hinzu, welches Tanzpaar bei SCD 2016 als erstes ausscheiden musste. Das machen wir immer spätestens einen Tag nach der jeweiligen Sendung, manchmal auch schon am Tag selbst.

Fotos von Strictly Come Dancing bekommen wir leider nur ganz selten. Das liegt am verzwickten Rechtesystem der BBC, bzw. unserem Standort in Deutschland. Die Details werden Sie nicht interessieren und leider konnten wir den gordischen Knoten noch nicht durchschlagen… Wir wollen es nur einmal erwähnen, falls Sie sich wundern, weil wir sonst immer viele Fotos veröffentlichen.

Die Tänze und Songs Strictly Come Dancing am 1.10.2016

Die Reihenfolge hier zunächst wieder alphabetisch nach dem Vornamen des oder Prominenten sortiert. Später ändern wir das nach der Punkte-Vergabe der SCD-Jury:

Anastacia – Brendan Cole tanzen Salsa nach ‚Sax‘ von Fleur East

tanzen Salsa nach ‚Sax‘ von Fleur East Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Langsamen Walzer nach ‚You Light Up My Life‘ von Whitney Houston

tanzen Langsamen Walzer nach ‚You Light Up My Life‘ von Whitney Houston Daisy Lowe – Aljaz Skorjanec tanzen Cha Cha Cha nach ‚Forget You‘ von Cee-Lo Green

tanzen Cha Cha Cha nach ‚Forget You‘ von Cee-Lo Green Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Wiener Walzer nach ‚Never Tear Us Apart‘ von INXS

tanzen Wiener Walzer nach ‚Never Tear Us Apart‘ von INXS Ed Balls – Katya Jones tanzen Charleston nach ‚The Banjo’s Back in Town‘ von Alma Cogan

tanzen Charleston nach ‚The Banjo’s Back in Town‘ von Alma Cogan Greg Rutherford – Natalie Lowe tanzen Tango nach ‚Jump‘ von Van Halen

tanzen Tango nach ‚Jump‘ von Van Halen Judge Rinder – Oksana Platero tanzen American Smooth nach ‚Marvin Gaye‘ vonCharlie Puth ft. Meghan Trainor

tanzen American Smooth nach ‚Marvin Gaye‘ vonCharlie Puth ft. Meghan Trainor Laura Whitmore – Giovanni Pernice tanzen Langamen Walzer nach ‚If I Ain’t Got You‘ von Alicia Keys

tanzen Langamen Walzer nach ‚If I Ain’t Got You‘ von Alicia Keys Lesley Joseph – Anton Du Beke tanzen Cha Cha Cha nach ‚Perhaps Perhaps Perhaps‘ in einer Version der Pussycat Dolls

tanzen Cha Cha Cha nach ‚Perhaps Perhaps Perhaps‘ in einer Version der Pussycat Dolls Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Wiener Walzer nach ‚Hallelujah‘ in einer Version von kd lang

tanzen Wiener Walzer nach ‚Hallelujah‘ in einer Version von kd lang Melvin Odoom – Janette Manrara tanzen Tango nach ‚Moving On Up‘ von M People

tanzen Tango nach ‚Moving On Up‘ von M People Naga Munchetty – Pasha Kovalev tanzen Cha Cha Cha nach ‚Fool In Love‘ von Tina Turner

tanzen Cha Cha Cha nach ‚Fool In Love‘ von Tina Turner Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen Cha Cha Cha nach ‚Hot Stuff‘ von Donna Summer

tanzen Cha Cha Cha nach ‚Hot Stuff‘ von Donna Summer Tameka Empson – Gorka Marquez tanzen Charleston nach ‚Yes Sir, That’s My Baby‘ von Firehouse Five Plus Two

tanzen Charleston nach ‚Yes Sir, That’s My Baby‘ von Firehouse Five Plus Two Will Young – Karen Clifton tanzen Jive nach dem Song ‚Rock Around The Clock‘ von Bill Haley & His Comets

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

Weitere Meldungen über Strictly Come Dancing 2016 finden Sie im vorn verlinkten Stichwort. Mehr solche Artikel stehen in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.