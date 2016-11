Strictly Come Dancing 2016 26.-27.11.2016

Bei Strictly Come Dancing 2016 am 26.-27. November 2016 geht in es in dieser Woche nicht nur um Punkte in den „normalen“ Tänzen, sondern auch um die „Cha Cha Cha – Callenge“. Da können die Tanzpaare zusätzliche Punkte einheimsen – und werden das auch tun müssen für ein Weiterkommen.

Oti und Danny werden wieder ein „Heimspiel“ haben. Oti Mabuse ist ausgewiesene Latein-Spezialistin und nach den Leistungen zuletzt kann man auch von Danny Mac erwarten, dass er die neue Herausforderung Samba besteht. Allerdings wissen wir, dass eine Samba nicht unbedingt dafür prädestiniert dafür ist, in solchen Tanz-Shows wie Strictly Come Dancing viele Punkte nach Hause zu tragen. Es bleibt also ein Zweifel, bis wir den Tanz gesehen haben. Beim Cha Cha Cha sollte jedoch das Pendel auf der Seite von Danny und Oti verweilen. Sehr gut ist mir noch der Cha Cha Cha in der ersten Woche in Erinnerung, der bereits erahnen ließ, dass hier Favoriten der aktuellen Staffel Strictly Come Dancing 2016 tanzen würden. Das hat sich nach kleinem Durchhänger nun zuletzt ja auch bestätigt.

Bei dem Song „Cry me a River“ denke ich im Zusammenhang mit dem Tanzen vor allem an Julie London, aufgefrischt durch Michael Buble und die häufige Verwendung des Songs bei Tanzturnieren oder z.B. auch beim Eiskunstlaufen. Aber Claudia und AJ tanzen Tango Argentino nach „Cry me a River“ von Justin Timberlake. Auch ein Riesen-Hit – und Michael Buble ist in dieser Ausgabe SCD am 26.11.2016 schon vergeben an Louise und Kevin, die wohl beim Langsamen Walzer in gewohnter Weise glänzen werden. Da habe ich keinen Zweifel.

Bei Ed und Katya fiele mir nicht als Erstes ein Standard-Tango ein. Aber Ed hat schon oft überrascht in dieser SCD-Staffel. Warum also nicht wieder?

Vielleicht entscheidet sich das Ausscheiden in dieser Woche zwischen Judge und Ore, wenn wir Ed mal als „gesetzt“ betrachten. Ore muss diesmal einen Paso tanzen und hatte seine stärksten Momente bisher eher in den Standardtänzen. Bei den „Lateinern“ waren Ore und Judge oft beieinander.

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 26.11.2016

Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Tango Argentino nach ‘Cry Me A River’ von Justin Timberlake

tanzen Tango Argentino nach ‘Cry Me A River’ von Justin Timberlake Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Samba nach ‘Magalenha’ von Sergio Mendes

tanzen Samba nach ‘Magalenha’ von Sergio Mendes Ed Balls – Katya Jones tanzen Tango nach ‚Satisfaction’ von The Rolling Stones

tanzen Tango nach ‚Satisfaction’ von The Rolling Stones Judge Rinder – Oksana Platero tanzen Rumba nach ‘Lean On Me’ von Bill Withers

tanzen Rumba nach ‘Lean On Me’ von Bill Withers Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Langsamen Walzer nach ‘At This Moment’ von Michael Buble

tanzen Langsamen Walzer nach ‘At This Moment’ von Michael Buble Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen Paso Doble nach ‘Everybody Wants To Rule The World’ von Lorde

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

Weitere Meldungen über Strictly Come Dancing 2016 finden Sie im vorn verlinkten Stichwort. Mehr solche Artikel stehen in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.