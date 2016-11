Strictly Come Dancing 2016 am 12.-13.11.2016

In dieser Woche Strictly Come Dancing 2016 am 12.-13. November 2016 hat Ed Balls keine Chance mehr. Louise Redknapp wird wieder ganz vorn landen.

Wie ausgerechnet er aus „Gangnam Style“ eine Salsa heraustanzen soll, ist mir schleierhaft – allerdings auch, wie die Musikredaktion von Strictly Come Dancing darauf kommt, diesen Titel dafür auszuwählen. So geht das leider in Woche 8 von SCD 2016 weiter. Denn nach den musikalischen Lichtblicken „Tamacun“ als Paso doble, „Big Spender“ als American Smooth und „You Make Me Feel So Young“ als Slowfox waren offenbar alle geistigen Ressourcen erschöpft und für die anderen Paare nicht mehr viel Fantasie für passende Musik übrig.

Bei Marvin Gaye’s Disco-Klassiker „I head it trough The Graventine“ als Tango Argentino fehlt mir das Verständnis, ebenso für die Disco-Nummer „Groove is in the heart“ als Salsa. Da sind bestimmt bei einem Hustle-Special ein paar Songs übrig geblieben, die noch verwertet werden mussten?

Tänzerisch nicht leicht könnten es in dieser Woche auch Claudia & AJ haben. Die beiden tanzen einen Wiener Walzer, was allein durch den Größenunterschied erschwert ist. Da muss Claudia, die angeblich nur 1,37 m groß ist, ihre ganzen turnerischen Qualitäten auf’s Parkett mitbringen.

Leider müssen ausgerechnet Danny & Oti den „Grusel-Tango“ tanzen, was nach dem Zwischenhoch der beiden in der letzten Woche nicht gerade optimistisch stimmt. Mal sehen, wie Oti das löst, zu deren Stärke ein argentinischer Tango mutmaßlich nicht unbedingt gehört. Auch bei Ore & Joanne bin ich auf die tänzerische Umsetzung der Rumba gespannt, denn mir würde bei Rumba der Song „Ordinary People“ von John Legend nicht einfallen, sowohl musikalisch nicht und noch weniger textlich. Das wäre doch eher was für RTL’s Contemporary?

Greg & Natalie hingegen könnte der schöne Paso vielleicht von den letzten Plätzen helfen? Wobei ja bei den Flamenco-Elementen auch eher die Frau glänzt, die hier aber die Profi-Tänzerin ist…

Beste Chancen für Louise & Kevin, sich wieder an die Spitze des Strictly Come Dancing Leaderboards zu setzen. Ein American Smooth lässt alle Möglichkeiten für Louise, zu glänzen (Call für DMD: auch meine Favoritin 🙂 ). Und „Big Spender“ gibt musikalisch so ziemlich alles her, was man sich wünscht, so dass man nach dem Tango Argentino letzte Woche schon fast eine Bevorzugung von Louise unterstellen könnte. Das ist aber eine Form der Diskussion, die ich hier nach guter Sitte nicht anstoßen will…

Judge & Oksana haben auch einen schönen Slowfox abbekommen. Ich nehme an, „You Make Me Feel So Young“ ist der Sinatra-Klassiker, den ich zudem noch von Michel Bublé kenne, allerdings nicht von Harry Connick Jr.. Aber der Song passt ja gut zu ihm.

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 12.11.2016

Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Wiener Walzer nach ‚Breakaway‘ von Kelly Clarkson

