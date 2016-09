Strictly Come Dancing 2016 beginnt am 23.9.2016: Die ersten Tänze

Strictly Come Dancing 2016 begann am 23.9.2016 und am 24.9.2016 mit den ersten Tänzen der 15 neuen Tanzpaare. Was war das für ein Auftakt!

Die BBC-Mutter-Show aller modernen TV-Tanz-Shows (auch von Let’s dance und Dancing Stars) geht in die 14. Staffel und natürlich sind alle rundherum ganz unruhig und gespannt, Beteiligte wie Fans der Show. Wie wird Strictly Come Dancing 2016 werden?

Wie immer werden wir ein paar ausgesprochene Tanz-Talente unter den Promis haben und einige, die sich schwer tun. Einige Promis werden sich gut entwickeln, andere nicht. „The same procedure as every year„! Oder wie hieß das bei „Dinner for one“? Ob England, Deutschland, Österreich, USA oder sonstwo. Darin gleichen sich die Shows rund um den Erdball tatsächlich…

Bei den Profi-Tänzern von Strictly Come Dancing hat sich einiges getan. Einige, teils langjährige Tänzer sind nicht mehr dabei. Dafür sind ein paar vielversprechende neue Profis in diesem Jahr am Start. Neu dabei sind bei den Profi-Herren Gorka Marquez und AJ Pritchard sowie die Damen Katya Jones, Oksana Platero. Nicht mehr dabei sind Tristan MacManus, Aliona Vilani, Kristina Rihanoff, Ola Jordan, Gleb Savchenko. Ist das 2016 ein Tanzpaar mehr oder haben wir da was in unseren Aufzeichnungen verdaddelt?

Hier zunächst der Auftakt vor 2 Wochen, der Opening-Tanz in der Show, in der die Paare vorgestellt wurden (eine solche Eröffnungs-Show gibt es bei Let’s dance oder den Dancing Stars bisher nicht…):

Die ersten Tänze bei Strictly Come Dancing 2016

Die führenden Daisy Lowe – Aljaz Skorjanec haben einen sehr respektablen Langsamen Walzer getanzt – noch viel mehr, wenn man bedenkt, dass wir in der 1. Woche sind! Allerdings kann man auch nicht viel falsch machen, wenn man beim Langsamen Walzer alles richtig macht. Klingt paradox – aber Song, Atmosphäre und der führende Mann haben die Sache sehr erleichtert…

Da war im Jive von Louise Redknapp – Kevin Clifton schon viel mehr „Fail“-Potential drin. Und weil Louise sich was getraut hat, die Choreo mutig war, und sie richtig gut getanzt hat (bis auf ein-zwei kleine Wackler), würde ich im direkten Vergleich den Jive besser bewerten, als den o.g. Walzer.

Der Cha Cha Cha von Danny Mac – Oti Mabuse war ebenso eine Augenweide! Erstens ist Danny der erste Promi-Mann in der Runde. Zweitens: Gerade für einen Cha Cha Cha, der showmäßig nicht so wahnsinnig viel her gibt, war da doch ungewöhnlich viel Leben drin. Großes Lob an Choreo und Promi – und sogar Oti hat mir beim Tanzen richtig gut gefallen, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war…

Beim Tango von Will Young – Karen Clifton hatte ich beim Anschauen kurz „vergessen“, wer Promi und wer Profi war bzw. ist. Ich war von Karen so gefangen… Und ist es nicht Aufgabe des Herren beim Tango (nicht nur da), die Dame in dem Mittelpunkt zu stellen? Also hat Will Young einen guten Job erledigt. An der Haltung kann er noch arbeiten – herrje, wir sind in Woche 1!

Danach fällt die Qualität in den Tänzen aber ab, jedoch nicht dramatisch. Einen richtigen „Ausfall“ hab ich gar nicht gesehen! Hier zum direkten Vergleich die besten 4 Tänze der 1. Woche SDC 2016 unmittelbar hintereinander (unten gibt’s nochmal alle):

Es haben getanzt (sortiert nach den vergebenen Jury-Punkten von oben nach unten):

Daisy Lowe – Aljaz Skorjanec tanzen Langsamen Walzer nach „Unforgettable“ von Nat King Cole – 32 Punkte

Die Videos von Strictly Come Dancing am 23.9.2016

Endlich wieder gutes Tanzen im Fernsehen! Und mit richtigem Orchester. Eine „Ohrenweide“! Es gibt 2 Playlisten, weil die Tänze auf 2 Shows verteilt waren. Mindestens den Auftakt-Tanz zur Show 2 der 1. Woche (das ist der erste in der Video-Playlist oben) empfehle ich Ihnen unbedingt, sich anzuschauen! Einfach schön!

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach (aber natürlich wöchentlich neu). Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder jetzt aktuell Dance Dance Dance. In der ersten Runde scheidet aber unserer Erinnerung nach kein Paar aus…

