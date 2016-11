Strictly Come Dancing 2016 Blackpool Woche 19.-20.11.2016

Blackpool-Woche bei Strictly Come Dancing 2016 am 19.-20. November 2016! Das schon fast sagenumwobene „Mekka“ der Standard- und Latein-Tänzer ist einmal in jeder Staffel von Strictly Come Dancing der Mittelpunkt für die Tanzpaare dort.

Blackpool an England Ostküste, nördlich von Liverpool, war einmal ein beliebter Bade- und Urlaubsort. Als solcher hat er ein wenig an Glanz verloren. Und seit die beiden Welt-Tanzsport-Verbände WDC und WDSF getrennte Wege gehen, haben auch die legendären Blackpool Dance Festivals nicht mehr die Bedeutung, die sie einmal hatten. Für Tänzer des WDC und für alle „Senioren“ (die Altersklassen beginnen schon früh) ist ein nach wie vor ein Muss oder wenigstens erstrebenswert, (einmal) in Blackpool zu tanzen. Die besten WDSF-Tänzer bleiben den traditionsreichen Tanz-Ereignissen leider seit ein paar Jahren fern.

Aber in Großbritannien ist vieles ein bisschen anders, als im „Rest der Welt“ und hat Blackpool besonders für Englands beste Tänzer immer noch einen besonderen Reiz. Und die Tanzpaare von Strictly Come Dancing 2016 wollen am 19.11.2016 ein wenig vom Glanz der Tradition profitieren.

Gute Aussichten hat sicher wieder Oti Mabuse mit Danny Mac. Nach ihrem furiosen Tango Argentino in der letzten Woche sollte noch genug Geschwindigkeitsüberschuss für einen Charleston in dieser Woche „übrig“ sein. Sonst sind die Tänze von Strictly Come Dancing in dieser Woche sehr latin-lastig. Das ist ausgerechnet für die Blackpool-Woche ein bisschen schade. Weil man das weiß, wann man nach Blackpool geht, hätte man die Tänze doch seitens der BBC besser tarieren können? Ein „Beinbruch“ ist das nicht, aber ein nicht so schöner „Fleck“ auf der BBC-Weste.

Nur Greg Rutherford – Natalie Lowe tanzen einen richtig typischen Blackpool-Standard, nämlich Quickstep. Der andere Standardtanz der Show dieser Woche ist für Blackpool recht ungewöhnlich, nämlich ein Wiener Walzer von Ore Oduba – Joanne Clifton. Die Engländer tanzen in Blackpool eigentlich nur den (Englischen) Langsamen Walzer. Das mag nicht für alle Turniere da gelten, z.B. nicht für Meisterschaften, aber für das Blackpool Dance Festival.

Sonst stehen noch Jive, Paso Doble und Salsa auf dem Programm.

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 19.11.2016

Die Reihenfolge ist zunächst wie immer alphabetisch:

Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Jive nach ‘Hey Mickey’ von Toni Basil

tanzen Jive nach ‘Hey Mickey’ von Toni Basil Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Charleston nach ‘Puttin’ On The Ritz’ von Gregory Porter

tanzen Charleston nach ‘Puttin’ On The Ritz’ von Gregory Porter Ed Balls – Katya Jones tanzen Jive nach ‚Great Balls of Fire’ von Jerry Lee Lewis

tanzen Jive nach ‚Great Balls of Fire’ von Jerry Lee Lewis Greg Rutherford – Natalie Lowe tanzen Quickstep nach ‘Hand Jive’ von Sha Na Na

tanzen Quickstep nach ‘Hand Jive’ von Sha Na Na Judge Rinder – Oksana Platero tanzen Salsa nach ‘Spice Up Your Life’ von den Spice Girls

tanzen Salsa nach ‘Spice Up Your Life’ von den Spice Girls Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Paso Doble nach ‘Explosive’ von Bond

tanzen Paso Doble nach ‘Explosive’ von Bond Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen Wiener Walzer nach ‘That’s Life’ von Frank Sinatra

Die Videos von Strictly Come Dancing 19.11.2016

Die Videos ergänzen wir am Sonntagmorgen, nach der Show.

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

Weitere Meldungen über Strictly Come Dancing 2016 finden Sie im vorn verlinkten Stichwort. Mehr solche Artikel stehen in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.