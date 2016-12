Strictly Come Dancing 2016 Finale am 17.12.2016

Strictly Come Dancing 2016 Finale am 17. Dezember 2016 mit einer teils unerwarteten, aber nicht unverdienten Besetzung. „Unsere“ Oti Mabuse ist dabei und hat mit Danny Mac auch alle Siegchancen. Die hat im Finale von Strictly Come Dancing 2016 freilich jedes der 3 Tanzpaare zu mindestens 1/3. Wer wollte schon noch Voraussagen machen nach den vielen faulen Tipps in diesem Jahr? Dass Ore Oduba – Joanne Clifton im Finale stehen, hatte sicher lange niemand erwartet und ich hatte es selbst in der letzen Woche noch für kaum möglich gehalten. Aber, da sind sie! Louise Redknapp – Kevin Clifton allerdings konnte man dort genauso erwarten, wie Danny Mac – Oti Mabuse.

Geht man danach, müssten diese beiden Tanzpaare auch den Sieg unter sich ausmachen. Müssten… Man weiß es ja nicht… Viel hängt von der Tagesform ab und erfahrungsgemäß vom Geschick bei der Choreografie des Showdance. Da könnte Kevin Clifton gegenüber Oti Mabuse ob seiner größeren Erfahrungen leicht im Vorteil sein. Drei 2. Plätze und mithin auch 3 Final-Teilnahmen in den letzten 3 Jahren erhöhen zudem die Wahrscheinlichkeit eines Sieges, könnten aber auch als Fingerzeig gewertet, dass ihm der entscheidende „Punch“ fehlt.

Dafür ist Danny Mac sicher der markantere und auch bessere Tänzer. Louise Redknapp darf nicht in Beliebigkeit versinken, hat dann aber den Liebreiz als Vorteil gegenüber dem seinerseits sehr smarten Danny. Auf welche Seite werden sich die BBC-Zuschauer schlagen?

Die Zuschauer bei solchen Tanz-Shows wie Strictly Come Dancing sind ganz offenbar andere, als sonst bei Voting-Shows. Bisher hat die Leistung im Finale meist tatsächlich den Ausschlag gegeben. Überwiegend hat der letztlich bessere Promi-Tänzer oder die bessere Promi-Tänzerin gewonnen – unabhängig von der eigenen Sympathie oder dem persönlichem Geschmack. Die SCD-Statistik lässt da auch keinen Schluss zu. Es gibt z.B. eine ziemlich ausgeglichene Verteilung über männliche oder weibliche Gewinner.

Auch aus den Profi-Tänzern lässt sich statistisch kaum etwas herleiten, abgesehen von oben erwähnten Reihenlogik. Keiner der 3 Profis hat SCD schon einmal gewonnen und es ist eine „gute Tradition“, dass bei SCD ein Profi gewinnt, der bisher noch nicht gewonnen hat. Wird ja diesmal auch kaum anders möglich sein. Bisher war das nur Aliona Vilani 2x gelungen, die in dieser Staffel nicht mit dabei war. Kevin Clifton hat bei den Profis die Nase vorn, was die Jury-Bewertungen angeht. Er liegt mit 4 Staffeln durchschnittlich ca. 1,5 Punkte vor Oti Mabuse mit 2 Staffeln.

Da wäre also noch die „Außenseiter-Chance“ von Ore Oduba mit der Clifton-Schwester Joanne. Das ist doch mal was „Handfestes“ 🙂 . Andererseits hat die Jury mit der Leader-Position dieses Tanzpaares in der letzten Woche die Ausnahme von der Regel schon gebastelt und insofern den Köcher der Ausnahmen bereits geleert. Auch den Obama-Effekt kann Ore nicht mehr nutzen. Der war in der BBC schon verbraucht, bevor jener ins Weiße Haus einzog. Und Ore zum Favoriten erklären, weil der zuletzt vorn lag, soweit möchte sicher auch niemand gehen? Wäre aber möglich und nominal sogar die einfachste aller Voraussagen – wenn man nur ins Halbfinale schaut.

„Traue (also) keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ – frei nach Churchill, weil wir ja in England sind…

Tänze und Songs im Finale Strictly Come Dancing 17.12.2016

Die Tanzpaare tanzen 3 Tänze im Finale: Einen Lieblingstanz, einen Jury-Tanz und einen Showtanz. Lieblingstanz und Showtanz stehen bereits fest. Der Jury-Tanz wird erst zu Beginn der Show am Samstag bekannt gegeben.

Danny Mac – Oti Mabuse

Lieblingstanz – Samba nach “Magalenha” von Sergio Mendes

Showtanz nach “Set Fire To The Rain” von Adele

Louise Redknapp – Kevin Clifton

Lieblingstanz – Tango Argentino anch “Tanguera” von Sexteto Mayor

Showtanz nach “One Moment in Time” von Whitney Houston

Ore Oduba – Joanne Clifton

Lieblingstanz – Jive nach “Runaway Baby” von Bruno Mars

Showtanz nach “I Got Rhythm” von George und Ira Gershwin

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars.

Weitere Meldungen über Strictly Come Dancing 2016 finden Sie im vorn verlinkten Stichwort. Mehr solche Artikel stehen in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.